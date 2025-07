Due fratelli anziani trovati morti in un’abitazione di Napoli. Si indaga per omicidio-suicidio

Napoli, 3 luglio 2025 – Due uomini anziani trovati senza vita in un'abitazione dei Quartieri Spagnoli di Napoli. È successo in via Santo Spirito, le vittime sono due fratelli di 76 e 80 anni.

Sul posto sono al lavoro gli investigatori della Polizia di Stato per i rilievo. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, qualcuno avrebbe udito colpi d'arma da fuoco. Non si esclude che uno dei fratelli abbia ucciso l'altro e poi abbia rivolto l'arma contro di sè. Tutto sarebbe maturato per una lite legata a dinamiche familiari.

Notizia in aggiornamento