Federico II festeggia 799 anni: è la più antica università statale del mondo

Napoli, 05 giugno 2023 – L'Università degli studi di Napoli Federico II avvia i festeggiamenti per i 799 anni dalla fondazione, sancita nella Licterae generales del 5 giugno 1224, data che fa dell'ateneo federiciano la più antica università statale del mondo. "Buon compleanno Federico II", questo il titolo delle iniziative per festeggiare l'anniversario, che precede di un anno quello degli 8 secoli che si terrà nel 2024, e che partono proprio oggi, lunedì 5 giugno, con il conferimento della Laurea magistrale honoris causa in Geologia e Geologia applicata al celebre conduttore tv e divulgatore scientifico Alberto Angela nell'Aula Magna Storica dell'Ateneo federiciano, nella sede di corso Umberto I.

"A Napoli avete la capacità di vivere nel presente, di apprezzare ogni singolo momento" – ha detto Alberto Angela, divulgatore scientifico e cittadino onorario di Napoli, non appena ha ricevuto, questa mattina, dal rettore dell'università Federico II di Napoli Matteo Lorito, la laurea magistrale honoris causa in Geologia e Geologia applicata.

Tutti gli eventi

La giornata dello studente

Giovedì 8 giugno, alle 10.30, nel Complesso dei Santi Marcellino e Festo a largo San Marcellino, si prosegue con la Giornata dello studente federiciano, prima edizione dell'iniziativa dedicata a tutti gli studenti della Federico II, che a vario titolo, tra musica, parole e immagini, racconteranno le loro esperienze. Saranno presenti studenti attori, musicisti, sportivi, studenti impegnati 'oltre le aule'. Aprirà la mattinata il rettore Matteo Lorito. A chiusura, i saluti della prorettrice Rita Mastrullo e il dj set a cura degli studenti di F2 Radio Lab. L'evento, aperto a tutti, sarà anche trasmesso in streaming.

I laureati ‘illustri’

Le celebrazioni continuano venerdì 9 giugno, alle 16.30, nell'Aula Magna Storica, con la premiazione dei laureati illustri 2023: Maurizio De Lucia, procuratore di Palermo; Angela Natale, presidente Boeing Italia; Alessandro Preziosi, attore; Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura. La cerimonia, su invito, sarà trasmessa in streaming.

Concerto in piazza

Come consuetudine, anche quest'anno la Federico II festeggerà insieme alla città con un concerto in piazza. Alle 20.30, infatti, la comunità federiciana si sposterà a piazza del Gesù Nuovo per il concerto di Goran Bregović, musicista e compositore bosniaco, accompagnato dalla sua band, la Wedding and Funeral Band.

Mozart torna a Napoli

I festeggiamenti dei 799 anni di Saperi federiciani si concluderanno lunedì 19 giugno, alle 20, nel Cortile delle Statue, in via Palladino 39, con 'Amadè e Federico. Mozart torna a Napoli dopo 250 anni per il compleanno della Federico II', il concerto, ad ingresso libero, con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart.