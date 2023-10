‘Un posto al Sole’, Palazzo Palladini su Airbnb: come prenotare e cosa c’è da sapere

Napoli, 17 ottobre 2023 – Dopo la villa di Barbie a Malibù, anche Palazzo Palladini in affitto su Airbnb. È l’ultima novità che riguarda Napoli e la famosa fiction ‘Un Posto al Sole’, destinata ad attirare flotte di fan decisi a trascorrere una notte nell’iconica residenza che da 27 anni è al centro della serie tv. Oggi aprono le prenotazioni e da martedì 7 novembre via libera ai soggiorni.

Host speciale è Raffaele Giordano – il mitico portiere della residenza Palladini, interpretato da Patrizio Rispo – che accoglierà davvero gli ospiti che riusciranno ad accaparrarsi la prima notte a Palazzo Palladini. Un sogno che si avvera: aperitivo in terrazza con l’attore, visita al set e una particina nella serie come comparse.

“Ciao, io sono Patrizio Rispo – si legge sul sito di Airbnb – ma in tanti mi conoscono come Raffaele Giordano, lo storico custode di Palazzo Palladini che interpreto da ventisette anni. Non vedo l’ora di incontrare la coppia di viaggiatori che trascorrerà una notte in questo luogo unico, il punto di partenza ideale per partire alla scoperta della mia città!”. Ecco come prenotare e cosa c’è da sapere sulla famosa location.

Palazzo Palladini è la residenza dove è ambientata la serie tv di Rai1. Ma è un titolo di fantasia, che prende origine dalla potente famiglia intorno alla quale ha ruotato per anni la trama: il vero nome del palazzo è Villa Volpicelli. Si tratta di un edificio del Seicento con meravigliosa vista sul Golfo di Napoli, nel quartiere di Posillipo.

Nel corso degli ultimi episodi andati in onda, uno dei personaggi decide di mettere in affitto proprio su Airbnb una stanza all'interno del suo appartamento, conosciuto come ‘La Terrazza’. E così ora – con un accordo tra Airbnb, Fremantle e Rai – uno degli appartamenti è stato dedicato ai fan. Si potrà soggiornare nelle stanze arredate ispirandosi al personaggio di Giulia Poggi, l’ex moglie di Renato che aveva arredato personalmente l’abitazione in cui vivono i Poggi.

Ora, per i milioni di fan che da oltre 27 anni seguono le vicende dei protagonisti, il confine tra realtà e finzione non è mai stato così sottile: due persone avranno davvero la possibilità di prenotare su Airbnb una speciale camera da letto ispirata al personaggio di Giulia all'interno di Palazzo Palladini.

Sarà il celebre custode Raffaele – interpretato dall'attore Patrizio Rispo – accoglierà gli ospiti al momento del check-in e condividerà con loro un aperitivo di benvenuto sulla terrazza del palazzo, insieme a una serie di consigli sui luoghi da visitare in città.

“Il bello di 'Un Posto al Sole’ è la sua connessione con la realtà. Per questo sono entusiasta di questa iniziativa – dice Patrizio Rispo, che recita nella serie fin dalle prime puntate – che mi permette di portare il mio personaggio fuori dallo schermo e dà la possibilità alle persone di entrarvi come comparse, diventando così parte della grande famiglia di Palazzo Palladini. Non vedo l'ora di accogliere i viaggiatori che prenoteranno il soggiorno e condividere con loro chicche e segreti della mia Napoli”.

Gli ospiti prenderanno anche parte ad una visita esclusiva degli studi napoletani dove viene girata la serie e potranno recitare come comparse in una puntata che verrà messa in onda.

È possibile inviare una richiesta di prenotazione a partire dalle 11 di questa mattina, martedì 17 ottobre, cliccando qui. Il soggiorno è prenotatile al costo simbolico di 10 euro. Gli ospiti sono responsabili del proprio trasferimento verso Napoli.