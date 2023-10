Napoli, ucciso nella movida per una scarpa sporca: arrestati 7 complici del killer di Francesco Pio Maimone

Napoli, 12 ottobre 2023 – Arrestati sette amici di Francesco Pio Valda, il 20enne che uccise lo scorso marzo durante una serata nei locali della movida di Napoli il 19enne Francesco Pio Maimone perché gli avrebbe sporcato una scarpa. I sette giovani, quattro ragazzi e tre regazze, sono ritenuti complici del killer perché aiutarono Valda a scappare e poi nascosero la pistola. L'omicidio avvenne lo scorso 20 marzo in via Caracciolo, in uno dei locali della movida di Napoli.

Gli arresti

Questa mattina sono finite in manette sette persone, accusate di detenzione di armi comuni da sparo e favoreggiamento, reati aggravati anche dalle modalità mafiose. I poliziotti della squadra mobile di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. In carcere sono finiti Salvatore Mancini, Giuseppe Perna, Pasquale Saiz e Rocco Sorrentino, mentre sono finiti agli arresti domiciliari Giuseppina Valda, Giuseppina Miglio e Alessandra Clemente.

Le indagini

Nel corso delle indagini della squadra mobile di Napoli è emerso che due gruppi si fronteggiarono nei pressi di uno chalet in Via Caracciolo per futili motivi: la lite era scoppiata per una scarpa sporca. A sparare fu Francesco Pio Valda, figlio di Ciro, elemento di spicco del clan Cuccaro ucciso in un agguato di camorra nel 2013. La vittima era totalmente estranea a quel contesto e alla lite. Le sette persone arrestate oggi sono accusate di aver aiutato il killer a disfarsi dell'arma utilizzata per uccidere il 19enne Fracesco Pio Maimone.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui