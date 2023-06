Uccide il figlio di 54 anni e si suicida nel Napoletano, lavoravano insieme

Napoli, 12 giugno 2023 - Sarebbe stato ucciso dal padre, che poi si è suicidato, il 54enne Giuseppe Basso, l'uomo trovato senza vita domenica notte 11 giugno nella sua abitazione di Mariglianella, nel Napoletano. A queste conclusioni sarebbero arrivati gli investigatori dell'Arma che hanno trovato il cadavere del 79enne Telesforo Basso, padre di Giuseppe.

La lite

Lo hanno trovato davanti al cimitero con un colpo di pistola alla testa. Era quasi rannicchiato nella sua auto, che aveva fermato con i fari accesi che puntavano proprio verso il cancello del cimitero. Secondo le prime ricostruzioni sull'omicidio-suicidio, l'uomo era in casa quando, per motivi ancora da accertare, è scoppiata una lite. Il padre avrebbe impugnato un coltello e colpito il figlio in più parti del corpo fino ad ucciderlo. Ad avvisare i carabinieri sono stati i vicini che sono arrivati al civico 5 di via Torino nel comune di Mariglianella.

A terra, in cucina, c'era il corpo senza vita dell'uomo. In casa non c'erano segni di effrazione o indizi che facessero pensare a una rapina finita del sangue.

Dissidi economici

Le indagini, dunque, si sono subito orientate all'ambito della stretta cerchia familiare. Il sospettato numero uno era proprio Telesforo. La caccia all'uomo è durata meno di trenta minuti. Sul movente ci sono ancora indagini in corso, ma quasi certamente la lite è scoppiata per motivi economici, dissidi nati al lavoro. Padre e figlio gestivano insieme un'autofficina.