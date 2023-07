Napoli, turisti presi di mira: strappato il Rolex a un’anziana inglese di 82 anni e scippo della borsa a una signora serba

Napoli, 26 luglio 2023 – I turisti a Napoli continuano a essere bersaglio della microcriminalità. E le ultime vittime sono state due anziane turiste straniere che sono state rapinate ieri in due distinti episodi tra il lungomare e il centro storico avvenuti nel primo pomeriggio.

L’anziana inglese scippata del Rolex

Il primo episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Cesario Console, nei pressi del lungomare. Una turista britannica di 82 anni era in compagnia del marito quando è stata avvicinata da una persona con volto coperto da un casco o da un passamontagna, che le ha afferrato il braccio strappandole l'orologio, un Rolex Oyster del valore di circa 7mila sterline. Un passante ha tentato di fermare il ladro mentre scappava, ma senza riuscirci. Il malvivente è riuscito a salire a bordo di uno scooter guidato da un'altra persona che attendeva poco distante. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione Chiaia. La vittima sta bene.

La turista serba derubata della borsa

Il secondo scippo è avvenuto poco più tardi, a piazza Municipio, dove una turista serba di 73 anni è stata rapinata della sua borsa, portata a tracolla, da un ragazzo, fuggito subito via. In questo caso una pattuglia di motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli ha visto la scena e si è messa all'inseguimento del rapinatore, subito bloccato: si tratta di un 23enne incensurato del quartiere Stella, che è stato arrestato e dovrà rispondere di furto con strappo. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.