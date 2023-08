Due turisti italiani morti in Albania: travolti in moto da un 17enne alla guida di un’auto

Tirana, 24 agosto 2023 – Due turisti italiani morti in Albania. È stata un’auto guidata da un minorenne a tagliare la strada alla moto su cui viaggiavano i due amici napoletani, un impatto devastante che li ha fatti sbalzare dalla sella, uccidendoli sul colpo. Si tratta del 24enne Domenico Gritto e il 32enne Vincenzo Tizzano, entrambi di Pozzuoli.

Cosa è successo

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di questa mattina a Tirana, in Albania, dove i due amici stavano trascorrendo le vacanze estive. I turisti stavano tornando in moto nella città costiera nel sud del Paese quando una Mercedes Benz – guidata da un 17enne albanese, ovviamente senza patente – gli ha tagliato la strada, uccidendoli sul colpo. Sono finiti invece in ospedale il conducente dell'auto e un coetaneo che era a bordo del veicolo con lui. Il 17enne è stato arrestato.