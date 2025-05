Turista uccisa da una statuina a Napoli, a lanciarla è stata un tredicenne

Napoli, 29 maggio 2025 – Chiuse le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni uccisa oltre otto mesi fa da una statuina caduta dall'alto mentre stava passeggiando nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli insieme con il fidanzato. Secondo quanto riferiscono alcuni quotidiani, il responsabile sarebbe un "tredicenne problematico" forse autore in passato di altri lanci di oggetti dal balcone. Data la sua età, però, non è imputabile e quindi non la procura dei minori non procederà contro di lui.

È stata archiviata la posizione del fratello maggiore, mentre resta aperto il filone d'indagine della Procura del capoluogo campano che riguarda la posizione dei genitori e le loro eventuali responsabilità.

La vicenda

Laureata in Business Administration alla Ca' Foscari di Venezia con un master in management conseguito tra Londra e Torino, Chiara viveva da sei anni a Parigi, dove lavorava per un brand dell'alta moda. Era giunta a Napoli per un weekend di vacanza con il fidanzato, ma mentre passeggiava in via Sant’Anna di Palazzo era stata colpita in testa da un oggetto lanciato da un balcone al terzo piano di un palazzo. Da subito le sue condizioni erano apparse gravissime, tanto che era stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Pellegrini per poi essere trasferita all’Ospedale del Mare dove era stata sottoposta a un intervento chirurgico.