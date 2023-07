Napoli, turista spagnolo di 15 anni stuprato in crociera: arrestato il presunto violentatore

Napoli, 12 luglio 2023 – Vacanza trasformata in incubo per una famiglia di turisti spagnoli in crociera che lo scorso 24 giugno sono arrivati a Napoli. Un 15enne ha denunciato di essere stato stuprato da un addetto alle pulizie a bordo della nave mentre era attraccata al porto della città partenopea. È quanto riportano i quotidiani Il Messaggero e il Mattino, mentre la Procura di Napoli ha chiesto e ottenuto l'arresto del presunto violentatore, un 54enne dell'Honduras, che ora è accusato di violenza sessuale aggravata.

Cosa è accaduto

I fatti risalgono al 24 giugno scorso: il ragazzino insieme al fratello hanno preferito restare in piscina sulla nave, mentre i genitori ne hanno approfittato per fare un'escursione a terra. Il 54enne dopo aver incrociato il giovane nei corridoi della nave, lo ha attirato nella sua cabina e quindi fatto stendere sul divano per poi abusare di lui. Dopo che il ragazzo, terrorizzato, lo ha implorato di fermarsi, l'uomo è uscito dalla cabina. Il 15enne ha poi raccontato tutto al fratello, il quale a sua volta, ha chiamato i genitori. L’indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone della IV sezione, “fasce deboli”. Nei prossimi giorni il giovane spagnolo (la famiglia è residente ad Alicante) verrà ascoltato in incidente probatorio mentre davanti al gip del Tribunale di Napoli l’inserviente honduregno ha negato ogni addebito.