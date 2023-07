Napoli, turista francese di 18 anni accoltellato da una baby gang in pieno centro: volevano rubargli il monopattino elettrico

Napoli, 16 luglio 2023 – Aggredito e accoltellato a una gamba, in pieno centro a Napoli, per rubargli il monopattino elettrico. È accaduto nella sera di sabato 15 luglio in piazza Dante dove un 18enne, turista francese, è stato vittima di una tentata rapina da parte di una baby gang che lo aveva visto passare a bordo di un monopattino.

La ricostruzione dei carabinieri

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, intervenuti sul posto, un gruppo di ragazzini avrebbe tentato di prendere al turista il veicolo elettrico. La vittima avrebbe reagito alla rapina e uno dei giovani ha quindi colpito alla gamba con un oggetto tagliente, probabilmente un coltello. Il 18enne francese è stato portato all'ospedale Vecchio Pellegrini dove gli è stata rilevata una lesione giudicata guaribile in circa 15 giorni. Indagini in corso dei carabinieri per identificare il gruppo di aggressori.