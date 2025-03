Turismo, fra aprile e maggio previsti a Napoli un milione di visitatori

In corso, fino a fino a sabato 15 marzo, la Borsa Mediterraneo del turismo, il tradizionale appuntamento napoletano che è diventato negli anni un punto di riferimento per il settore. Una borsa che, come la celebre rivista dell’enigmistica, vanta innumerevoli tentativi di imitazione e che negli anni ha accentuata sempre più l’aspetto da Piazza Affari del Turismo per la presenza di tutti i vari segmenti del turismo.

E’ stata proprio la BMT a consentire negli anni la scoperta del Sud Italia ai grandi marchi del turismo anche con i fam trip che hanno consentito alle imprese, e soprattutto ai buyers internazionali, di toccare con mano il territorio con un forte ritorno per le nostre regioni meridionali in termini di presenze negli anni successivi.

“Il compito di BMT non è solo quello di far da vetrina al prodotto ma anche di stimolare il dibattito sulle soluzioni per indirizzare meglio i flussi turistici.- commenta il patron della manifestazione, Angioletto de Negri - Il luxurytourism diventa una necessità nel momento in cui tanti brand alberghieri di lusso scelgono di aprire sul territorio. Bisogna favorire quindi l’arrivo di questo segmento di turisti che non sono certi quelli delle gite da un giorno. Napoli ha già una sua dignitosa offerta fatta di grandi alberghi come il Vesuvio che fa parte di The Leading Hotels in the World, il Parker’s o il De BonartNaples, della Curio Collection by Hilton. Ed ha anche altre ampie strutture che meriterebbero di tornare ad essere grandi alberghi, come l’ex Hotel de Londres vergognosamente adibito a sede del Tar invece che a struttura turistica nella centralissima piazza Municipio. BMT assume quindi ancora una volta il compito di fare da apripista di una strada che se percorsa con attenzione, porterà a grandi risultati”.

Napoli e la Campania stanno vivendo un momento d'oro per il turismo. Cosa vi aspettate per il 2025?

“Dovrebbe essere l’anno della riscossa anche confermato dai dati che prevedono solo nei ponti Pasqua e di maggio un milione di arrivi. La gente vuole tornare a viaggiare non solo con il turismo delle 3-4 notti ma anche con il turismo organizzato e di maggiore qualità. Certo, qui ci sono delle incertezze dovute ad una diversificazione poco gestibile delle tariffe aeree e qualche difficoltà si incontra anche nelle Agenzie di viaggio. Ma siamo ottimisti”.

Quanto vale in termini di ricchezza il turismo e, secondo lei, è possibile pensare ad una regione che possa vivere solo con questo settore?

“E’ una questione di pura lana caprina. Il turismo organizzato quello affidato ai veri professionisti del settore, potrebbe sostenere sicuramente l’economia di un’intera Regione. E, in particolare, nelle aree del Centro Sud dove ci sono dei veri paradisi per i turisti. Ma ci dovrebbe essere un sistema diverso di gestione, secondo me intervenendo sull’art. 5, il vecchio articolo di legge che classifica fiscalmente, in modo errato le due categorie di viaggi esistenti e cioè quella del Tour Operator e quella dell’Agenzia di viaggi. Si applicano due sistemi diversi che penalizzano moltissimo le Agenzie”.

In altre città è già scattato l'allarme per il cosidetto overtourism: anche a Napoli corriamo lo stesso rischio?

“L’ allarme è scatta anche qui ma non ne farei un grido di allarme ma solo di attenzione, Per noi il turismo e’ sempre poco, bisogna saperlo gestire diffondendolo, aumentanto l’offerta, creando nuove offerte territoriali, non concentrando i concerti sempre nelle stesse piazze. A Napoli abbiamo in apertura oltre 5 alberghi di lusso dall’Hilton al Marriott, che sapranno compensare quel turismo mordi e fuggi esistente ma che è sempre utile quando si sa destonaggionalizzare opportunamente”.