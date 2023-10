Truffa alle assicurazioni, da oltre decennio organizzavano finti incidenti: sgominata la banda di medici, avvocati, carrozzieri e falsi testimoni

Napoli, 24 ottobre 2023 – Organizzavano finti incidenti per truffare le assicurazioni con un sistema articolato che coinvolgeva decine di persone tra le province di Napoli, Caserta, Latina e Fermo, tra cui numerosi professionisti. C’erano una serie di medici complici con il compito di fare i referti per infortuni inesistenti, quindi toccava ad alcuni carrozzieri compiacenti preparare la documentazione sui finti danni alle vetture e infine entravano in gioco gli avvocati e i falsi testimoni per mandare alle assicurazioni le pratiche di risarcimento dei sinistri simulati. Un’associazione per delinquere che operava da decenni soprattutto nel territorio campano e che stamattina è stata bloccata dai carabinieri.

L’operazione dei carabinieri

Dalle prime luci dell’alba a Napoli, Aversa (Caserta), Minturno (Latina), Melito di Napoli, Curti (Caserta), Piano di Sorrento e Servigliano (Fermo) i carabinieri della compagnia Vomero hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari, di cui 1 in carcere e 3 ai domiciliari, assieme a 8 interdittive nei confronti di 2 avvocati e 6 medici, emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura. I destinatari, assieme ad altri 23 indagati in stato di libertà, sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe assicurative con danneggiamento di beni assicurati e ricorso a certificati falsi rilasciati da medici compiacenti, riciclaggio, indebita percezione del reddito di cittadinanza e furto aggravato. Le indagini hanno consentito di delineare il modus operandi dei truffatori che avevano ben definito i ruoli di capo, promotori e partecipi e tra i quali figurano due avvocati e diversi medici, tra cui quattro in servizio presso i pronto soccorso degli ospedali di Marcianise e San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, mentre altri due in centri diagnostici privati.

Il sistema della truffa

Il meccanismo della truffa prevedeva un'iniziale fase di pianificazione della dinamica del sinistro con l'individuazione delle parti da coinvolgere, dei finti testimoni, del medico e del pronto soccorso di riferimento da cui farsi rilasciare referti per inesistenti lesioni. Successivamente, venivano coinvolti i sanitari dei centri diagnostici e dei poliambulatori presso i quali venivano effettuate le visite successive a quelle di pronto soccorso ed i carrozzieri compiacenti che avevano il compito di predisporre la documentazione falsa relativa ai danni subiti dai veicoli coinvolti, in maniera compatibile con le lesioni riscontrate. A questo punto entravano in gioco gli avvocati che istruivano le pratiche per falsi sinistri stradali e che concordavano le dichiarazioni dei finti testimoni. In almeno due occasioni sono state accertate anche dichiarazioni testimoniali da parte di due persone risultate poi inesistenti.

La divisione del profitto

Il profitto del reato della truffa assicurativa, una volta incassato, veniva poi movimentato e prelevato in maniera frazionata, nel tentativo di dissimularne la provenienza illecita. Nel corso dell’indagine è stato anche possibile individuare il presunto autore del furto di un'autovettura avvenuto all'interno di un supermercato della città di Napoli ed eseguito con la tecnica del “finto parcheggiatore” che, con l'inganno e qualificandosi come posteggiatore, si era fatto consegnare le chiavi dell'autovettura, per poi dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Documentata anche l'indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di due degli indagati, per un ammontare complessivo di 20.497,47 euro.