Torre del Greco, paura al pronto soccorso: 43enne arriva con 6 coltellate alla schiena ma distrugge i locali e ferisce un’infermiera

Torre del Greco (Napoli), 13 agosto 2023 – Lo portano al pronto soccorso di Torre del Greco con sei coltellate alla schiena e una martellata alla testa e, prima ancora di poter essere curato, nonostante le condizioni gravi, inizia a distruggere ogni cosa nei locali del triage e scaglia un computer contro un’infermiera. É accaduto ieri sera all’ospedale Maresca di Torre del Greco dove un 43enne è stato portato da alcuni amici in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato a Ercolano. Un ferimento su cui i carabinieri hanno subito fatto luce e per cui hanno fermato due fratelli di 24 e 31 anni, entrambi di Ercolano, come indiziati dell’accoltellamento del 43enne. I due fratelli sono stati portati in carcere a Poggioreale con l’accusa di tentato omicidio, in attesa dell'udienza di convalida del fermo.

Paura al pronto soccorso

Ma mentre i due aggressori venivano presi dai carabinieri, la vittima di 43 anni portata al pronto soccorso ha improvvisamente avuto uno scatto di violenza, ha iniziato a inveire contro il personale sanitario e ha quindi danneggiato i locali del triage, scaraventando suppellettili, porte e oggetti vari in giro. Tra questi ha scagliato un pc dell'accettazione contro una infermiera che ha riportato ferite guaribili in quattro giorni. L’uomo è stato fermato con l’intervento della polizia di di Torre del Greco e Portici-Ercolano ed è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Successivamente il 43enne è stato trasferito all'ospedale del Mare a Napoli per essere sottoposto ad intervento chirurgico perché aveva un polmone perforato da una delle coltellate ricevute. Al momento è in prognosi riservata.

A descrivere i momenti di paura vissuti in ospedale anche "Nessuno tocchi Ippocrate”, pagina Facebook nata per denunciare le violenze subite dagli operatori sanitari. “Il personale del Maresca è stanco - la denuncia di Nessuno tocchi Ippocrate - la protezione di una sola guardia giurata è insufficiente, serve il drappello di polizia”.