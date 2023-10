Torre Ex Sofer di Pozzuoli, abbattuto il ‘fungone’ simbolo della città: il video dell’esplosione

Pozzuoli (Napoli), 23 ottobre 2023 – È stata abbattuta la Torre dell’Ex Sofer: un forte boato e poi l’implosione di quello che i puteolani chiamavano il “Fungone”. Una scena spettacolare che non solo ha attirato centinaia di abitanti e curiosi, ma segna la fine di un’epoca per Pozzuoli.

La torre era il simbolo dello stabilimento di via Annecchino, che iniziato la sua attività con la Armstrong nel lontano 1886. Per più di un secolo qui si producevano locomotive e rotaie per treni e metropolitane.

Campi Flegrei, abbattuta la torre dell'ex stabilimento Sofer

Spettacolare abbattimento

Alle 10 di questa mattina, lunedì 23 ottobre, è andata in scena l’esplosione controllata del torrino della società ‘Waterfront Flegreo Spa – Ex Sofer’, nell’area industriale di Arco Felice a Pozzuoli. Il manufatto è stato prima imbottito di microcariche di dinamite nei punti nevralgici per la staticità, poi a distanza è stato fatto implodere su se stesso. Un boato e poi la polvere che ha ‘inghiottito’ il Fungone di Pozzuoli.

Case evacuate e treni sospesi

Evacuate le case nell’area rossa e fermata la circolazione dei treni per un paio d’ore. La città si preparava da settimane al grande evento: il piano operativo era stato concordato con la prefettura, mentre il sindaco ha firmato l’ordinanza per lo sgombero delle case e il blocco dei mezzi.

“L’abbattimento provocherà un forte rumore, simile ad un boato. Vi chiediamo di rimanere calmi, perché la procedura sarà effettuata in assoluta sicurezza”, aveva detto il primo cittadino Gigi Manzoni alla vigilia dell’abbattimento, nell’allertare i cittadini. La torre è stata imbottita di microcariche esplosive, il timore era legato all’eventualità che il boato fosse scambiato erroneamente per uno dei tanti terremoti in corso ai Campi Flegrei.

La circolazione ferroviaria sulla linea Cumana è stata quindi interrotta dalle 9.30 del mattino sulla tratta Pozzuoli – Torregaveta, mentre alcune strade – via Annecchino, nel tratto che collega Piazza Aldo Moro fino alla rotonda di via Fasano – sono state interdette al traffico fino a mezzogiorno.