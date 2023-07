Torre del Greco, crolla una palazzina di tre piani: si temono vittime sotto le macerie, una ragazza è stata estratta viva

Torre del Greco (Napoli), 16 luglio 2023 – Paura e caos nel centro di Torre del Greco dove una palazzina di tre piani è crollata e, in base alle prime informazioni, ci sarebbero alcune persone coinvolte, rimaste travolte dalle macerie. Si temono delle vittime: all'interno della palazzina vivevano diverse persone e non è chiaro se alcune di queste siano state coinvolte nel crollo.

Le macerie della palazzina hanno invaso le aree circostanti e hanno bloccato una vasta zona. La gente dei palazzi vicini è scesa in strada. Sul posto, in vicolo Pizza, una traversa di corso Umberto 61 nel centro della cittadina circumvesuviana, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre del Greco e i vigili del fuoco.

Una ragazza di 20 anni estratta viva

I primi soccorsi hanno permesso di estrarre viva una ragazza di 20 anni rimasta sotto le macerie: l’intervento è stato svolto dai vigili del fuoco che sono intervenuto sul posto con cinque squadre. La folla che si trova nelle strade ha salutato con un applauso la partenza dell'ambulanza che sta trasportando la 20enne in ospedale. A quanto si apprende in zona la giovane abitava nell'edificio con la mamma, che non sarebbe stata in casa al momento del crollo.

Un passante e un bimbo, investiti dalle macerie, sono stati soccorsi e medicati: le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. Il traffico è stato bloccato in un ampio perimetro attorno alla zona del crollo.

Il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, che era fuori città, sta rientrando per seguire da vicino le operazioni di ricerca e soccorso. Sul posto intanto sono intervenuti anche i tecnici del Comune.

notizia in aggiornamento