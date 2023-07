Torre del Greco, 25 avvisi di garanzia per il crollo della palazzina: indagati i proprietari dello stabile ma anche tecnici e dirigenti comunali

Torre del Greco (Napoli), 18 luglio 2023 – Sono 25 le persone indagate per il crollo della palazzina avvenuto domenica mattina nella zona tra vico Pizza e corso Umberto I a Torre del Greco. Stando a quanto si apprende, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, diretta da Nunzio Fragliasso, ha emesso 25 avvisi di garanzia e seguono il fascicolo di indagine con l'ipotesi di crollo colposo aperto subito dopo il cedimento della palazzina a tre piani nel quale sono rimaste estratte dalle macerie tre persone. Tra le persone rimaste ferite ci sono una ragazza di 19 anni residente nello stabile, un uomo di 45 anni titolare di una pizzeria della zona e una donna straniera di 60 anni, mentre altre due persone sono state colpite dalle macerie mentre si trovavano in strada tra cui una bambina.

Gli indagati

Ad essere indagati sarebbero i proprietari delle unità immobiliari presenti nello stabile posto al civico 59 di corso Umberto I e alcuni tecnici e dirigenti del Comune di Torre del Greco chiamati in questi anni a monitorare le condizioni dell'immobile. Allo stato attuale delle indagini l'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per consentire agli indagati di potersi tutelare, anche con la nomina di propri consulenti, in vista dei prossimi rilievi che gli inquirenti svolgeranno nella zona dove insisteva la palazzina. Gli avvisi di garanzia, infatti, arrivano alla vigilia degli esami irripetibili che dovrà eseguire il perito nominato dalla Procura di Torre Annunziata, esami previsti per oggi sul luogo dove si è verificato il cedimento.

Accertamenti sulle condizioni dello stabile

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno già ascoltato alcuni testimoni e in particolare l'amministratore dell'immobile. Nel mirino degli inquirenti le condizioni dello stabile e la sua manutenzione, mentre dagli archivi è sbucata anche una pratica per dissesti statici provocati da infiltrazioni d'acqua nel 2013. All'epoca fu redatta una relazione dai tecnici comunali, rilevando perdite dal solaio intermedio collocato al secondo livello del fabbricato. Se ci sia un collegamento con il cedimento di ieri potrà dirlo l'inchiesta aperta dalla Procura.