"Tok tok, chi è": un progetto per le scuole contro la violenza di genere

Roma, 25 settembre 2025 – L’anno scorso, dall’autunno del 2024 alla primavera del 2025, furono coinvolte 20 scuole italiane, distribuite in undici regioni, diventate un teatro vivo per un viaggio nell’educazione affettiva, un modo per parlare di questioni che spesso restano sotto traccia. Quest’anno si replica e l’impegno congiunto tra AXA Italia e la Fondazione Una Nessuna Centomila si trasforma in una rinnovata alleanza, un nuovo progetto, un messaggio condiviso che si traduce in azione concreta. L’iniziativa è stata presentata ieri a Napoli, presso il Grand Hotel Oriente ed ha un titolo molto eloquente: “TokTok, Chi è?”. Il riferimento è a un gioco dell’infanzia – bussare a una porta e chiedere “chi è?” – ma si rivolge a chi non è più bambino e non è ancora adulto. Un’età di transizione, segnata da fragilità, domande e cambiamenti, che spesso trova pochi strumenti per esprimersi. “TokTok, Chi è?”nasce per colmare questo vuoto, rivolgendosi non solo ai ragazzi e alle ragazze, ma anche a chi li accompagna: insegnanti e famiglie.

Alla conferenza stampa hanno preso parte la CEO di AXA Italia Chiara Soldano, la Presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila Giulia Minoli, le Vicepresidenti Celeste Costantino e Lella Palladino, il Direttore Clienti e Comunicazione Esterna AXA Italia Letizia D’Abbondanza, insieme alle istituzioni locali e alla testimonianza dello street artist Greg Goya. La presentazione avviene, non casualmente, nel giorno del concerto Uno Nessuno e Centomila in programma a Piazza Plebiscito di cui Axa è main sponsor.

Un progetto che coinvolge studenti e famiglie

“TokTok,Chi è?”, nasce come nuovo percorso strutturato che punta al cuore della fascia preadolescente, fase della crescita delicata e spesso invisibile, per aprire spazi di parola e confronto su temi come corpo, emozioni, relazioni, identità e socialità. Con il sostegno di AXA Italia, il progetto toccherà tre scuole italiane – una in Lombardia, la seconda in Abruzzo e la terza in Puglia – seguendo tre classi per ciascun istituto lungo tutto l’anno scolastico. Il percorso si articolerà in otto incontri da tre ore ciascuno, così distribuiti: un seminario di formazione online per i docenti, un incontro con le famiglie, sei appuntamenti in classe con gli studenti e una giornata conclusiva di restituzione pubblica del lavoro svolto.

L’obiettivo è costruire un modello educativo strutturato, partecipativo, pensato per coinvolgere in modo orizzontale tutta la comunità scolastica. Una risposta concreta a un’urgenza educativa, intercettata anche grazie al dialogo continuo con il corpo docente, che negli ultimi due anni ha manifestato un forte bisogno di supporto, strumenti e accompagnamento.

“Quando parliamo di preadolescenza parliamo di un’età di passaggio spesso invisibile, ma piena di domande urgenti. “TokTok,Chi è?” nasce proprio per questo: per aprire una porta, per fermarsi ad ascoltare chi si affaccia alla vita e ha bisogno di sentirsi vista/o, riconosciuta/o accolta/o. Vogliamo restituire spazio e dignità ai sentimenti, ai corpi, alle parole di ragazze e ragazzi, ma anche accompagnare chi li guida, genitori e insegnanti, in un percorso comune. Questo progetto è un gesto di fiducia verso il futuro, e siamo grate ad AXA Italia per aver scelto di camminare ancora una volta al nostro fianco.”, ha dichiarato Giulia Minoli, presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila. “La tutela delle donne e la valorizzazione dei loro talenti rientrano in una sfida ampia, costruire società più inclusive e resilienti. Una sfida che chiama in causa tutti gli attori della società, con un ruolo chiave per le assicurazioni, nate per proteggere e dare strumenti per affrontare il futuro con maggiore serenità. È dunque motivo di orgoglio essere ancora una volta al fianco della Fondazione Una Nessuna Centomila in un dialogo con le nuove generazioni che va oltre la responsabilità sociale d’impresa. Si tratta di costruzione di futuro, insieme, a piccoli passi, continui e concreti, affinché essere donna non rappresenti più un rischio”,ha sottolineato Chiara Soldano, CEO di AXA Italia.

Un'installazione urbana

In occasione della presentazione del progetto scolastico, il messaggio contro la violenza di genere è stato rafforzato da un'importante iniziativa di AXA Italia, un'installazione urbana partecipativa firmata daGreg Goya, artista internazionale noto per la sua arte pubblica interattiva.La sua "MirroredWounds", allestita in Via Partenope, è uno spazio fisico e simbolico dove cittadini e cittadine possono lasciare un segno, un pensiero, una parola contro ogni forma di violenza.