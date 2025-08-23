Catturato l’ex di Tina Sgarbini, la mamma di 47 anni strangolata in casa nel Salernitano. “Si era fermato in paese”

Montecorvino Rovella, 23 agosto 2025 – Si trovava ancora in zona San Pietor, nel paese dove l’avrebbe, secondo una prima ricostruzione, uccisa. E' stato rintracciato e fermato dai carabinieri Christian Persico, l'uomo di 36 anni sospettato di aver ucciso Tina Sgarbini, la 47enne trovata senza vita stamani nella sua abitazione di Montecorvino Rovella, nel Salernitano. La Procura sta coordinando le indagini. Persico, prima di sparire, aveva lasciato una lettera alla madre con cui chiedeva scusa per aver “fatto una cavolata”. Al momento del fermo presentava evidenti segni sul viso.

I due avevano avviato una relazione nel 2016 e non è chiaro se ancora stessero insieme. L'uomo, secondo quanto si appreso, si trovava ancora a Montecorvino Rovella.

Il corpo di Tina Sgarbini è stato trovato riverso nel pavimento: secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata strangolata, forse al culmine di una lite. Ad allertare i militari i parenti dell’ex compagno della donna che non riuscivano a mettersi in contatto telefonicamente con l’uomo.

Gli inquirenti hanno fin da subito seguito la pista del femminicidio e si sono subito attivati per cercare di rintracciare il l’ex compagno, che era sin da subito risultato scomparso. Ora Christian Persico è stato rintracciato. E dovrà rispondere alle domande degli inquirenti.

“Tina l'ha cacciato di casa anche perché non lavorava, si presentava a casa, faceva i comodi suoi. Mia figlia gli ha detto che doveva andarsene”, ha raccontato ai giornalisti Antonio Sgarbini, il padre di Tina.

“Se fosse femminicidio – ha dichiarato il sindaco di Montecorvino Rovella Martino D'Onofrio – condanniamo questo gesto brutale. La conoscevano tutti con il nome di Tina, la signora Assunta, mamma di tre figli di cui uno di 24 anni, avuti da una precedente relazione. Non ci sono mai giunte segnalazioni da parte della coppia. Siamo frastornati da quanto accaduto e ovviamente ci stringiamo intorno alla famiglia di Tina”.