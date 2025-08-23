Tina strangolata in casa dall’ex: “Lei l’aveva cacciato, lui non lavorava”. L’assassino in fuga incastrato da una soffiata in paese

SALERNO – È un bollettino di sangue, una litania straziante che si ripete con regolarità agghiacciante. L’ultimo femminicidio è quello di Assunta Sgarbini, per tutti Tina, 47 anni, tre figli, trovata senza vita nella sua casa a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Il suo corpo riverso a terra, i segni di strangolamento, la fuga del presunto assassino, l’ex fidanzato Christian Persico, 36 anni, muratore. Una lite violenta, l’uomo che dà sfogo alla sua follia omicida, non lasciando scampo a Tina che neppure sospetta un’esplosione di brutalità in un uomo con cui aveva avuto una relazione per oltre 4 anni.

Christian Persico, 36 anni, ex compagno di Tina Sgarbini, 47 anni

Ma lui non si era rassegnato alla fine di quel legame e aveva cercato più volte di convincerla a tornare insieme. Ieri notte – come troppe volte in casi simili – l’ultimo fatale appuntamento, Tina apre la porta di casa al suo assassino e ribadisce il suo no. Dopo averla strangolata (in casa non c’erano i figli di lei), Persico ha scritto un bigliettino all’anziana madre: “Ho fatto una ca...ta. Perdonatemi tutti”. Poi è scappato prendendo una strada in direzione dei monti Picentini. Sono stati i suoi parenti ad allertare i carabinieri che si sono recati nell’appartamento di Tina, nella frazione rurale di Votraci, in via monsignor Franchini, e hanno trovato il corpo senza vita. La caccia all’uomo è iniziata subito, anche con un elicottero e i cani molecolari. È stato catturato dai carabinieri verso le 20. Determinante, sembra, la segnalazione di un cittadino. Era in zona San Pietro, poco distante dalla zona del delitto.

Inquirenti all'esterno dell'abitazione dove una donna di 47 anni, Tina Sgarbini (immagine nel riquadro), è stata uccisa a Montecorvino Rovella (Salerno)

Tina Sgarbini era madre di tre figli, il più grande di 24 anni, gli altri due di 21 e 17 anni nati da un matrimonio precedente. La sua colpa? Aver deciso di troncare una relazione per riprendersi la propria vita. Come racconta una sua amica, a volte meditava anche di trasferirsi al Nord. Un gesto di indipendenza, la voglia di sottrarsi a un legame che considerava al capolinea ma che il muratore, ossessionato dal possesso, ha vissuto come un’offesa da cancellare con il sangue. l padre di Tina, Antonio Sgarbini, al Tg1 ha detto: “Lei l’ha cacciato fuori secondo me perché non lavorava, si presentava a casa, faceva tutti i comodi suoi”.

Il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio, ha annullato la sagra di fine estate in segno di lutto e ha dichiarato: “Non ci sono mai giunte segnalazioni da parte della coppia. Siamo frastornati. Ho attivato i servizi sociali per dare assistenza ai tre figli di Tina”. È proprio questo ‘silenzio’ prima del fatale epilogo uno degli aspetti più inquietanti del femminicidio di Montecorvino come di altri di questo agosto sanguinoso. Testimonia che l’escalation di violenza psicologica, di possessività, di minacce rimangono nascoste, sottotraccia, fino al momento in cui esplodono in tutta la loro furia omicida. Quello di Tina Sgarbini è l’ultimo, drammatico anello di una catena ininterrotta, l’ennesimo femminicidio che riempie le pagine di cronaca nera, per poi essere tragicamente sostituito dal successivo.

Secondo gli ultimi rapporti del Viminale, in Italia una donna viene uccisa ogni due o tre giorni. Nell’oltre 60% dei casi, l’autore è il partner o l’ex partner. Pochi giorni prima di Tina, altre donne hanno perso la vita in circostanze analoghe, a dimostrazione di come il fenomeno sia sistemico e trasversale, geograficamente e socialmente. Il 21 agosto a Crotone una 34enne di origini rumene è stata uccisa a coltellate dal marito, 37enne, all’interno della loro abitazione. L’uomo, dopo il delitto, si è costituito ai carabinieri. La coppia aveva due figli piccoli. Il 19 agosto, femminicidio a Parma: Francesca Montorsi, 52 anni, è stata strangolata dall’ex convivente, un 55enne che aveva denunciato più volte per stalking e maltrattamenti. Nonostante l’ammonimento e le restrizioni, l’uomo è riuscito a entrare in casa sua e a ucciderla.

Due giorni prima a Roma, Maria Cristina Di Guillano, 48 anni, è stata trovata morta nel suo negozio di parrucchiera. Il principale indagato è il suo ex compagno, un imprenditore 54enne, che sarebbe fuggito dopo il delitto. Anche in questo caso, erano state segnalate precedenti minacce. Nomi, vite, speranze cancellate.