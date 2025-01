Tina Rispoli scarcerata, concessi i domiciliari alla moglie di Tony Colombo. Il cantante resta in cella

Napoli, 20 gennaio 2025 - Tina Rispoli esce dal carcere, il giudice le ha concesso gli arresti domiciliari. Dovrà portare il braccialetto elettronico la 50enne napoletana arrestata il 17 ottobre

2023 insieme con il marito, il cantante neomelodico Tony Colombo, e con Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro.

Il tribunale ha accolto le richieste dei difensori: Tina potrà scontare la pena nella sua casa di Minturno, in provincia di Latina. Ma il marito Tony resta in cella. La coppia è stata coinvolta in un’inchiesta sul clan Di Lauro. Rina Rispoli era una delle 27 persone a cui il Ros di Napoli notificò altrettante misure cautelari nell'ambito di una indagine sulle attività imprenditoriali e finanziarie del clan di Secondigliano.

Le nozze trash di Tina Rispoli e il cantante neomelodico Tony Colombo

La donna è accusata di concorso esterno in associazione mafiosa e di partecipazione finalizzata al contrabbando di sigarette. Ad incastrarla sarebbero i racconti del collaboratore di giustizia Salvatore Tamburrino, l’ex braccio destro di Marco Di Lauro. Il pentito avrebbe raccontato ai pm che che la 50enne sarebbe “il capo del clan Marino”.

Dopo l’assassinio del primo marito Gaetano Marino, ucciso in un agguato di camorra nel 2012, Tina avrebbe ereditato non solo la fortuna economica di ‘manomozza’ (così era chiamato Marino nell’ambiente camorristico), ma anche il ruolo di rilievo all’interno dell’organizzazione. Era diventata un punto di riferimento per gruppi criminali con problemi di liquidità.

Negli ultimi tempi erano la coppia Rispoli e Colombo era finita sotto i riflettori per un concerto organizzato nel carcere di Ariano Irpino. Le immagini dell’esibizione erano finiti sui social.