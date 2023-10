Campi Flegrei, nuovo sciame sismico nella mattina: 12 scosse in 7 minuti, la più forte di magnitudo 2.2

Pozzuoli (Napoli), 19 ottobre 2023 – Nuovo sciame sismico nell’area del Campi Flegrei registrato nelle prime ore della mattina di oggi dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Si è trattato di lievi scosse di terremoto, ma sono state numerose e avvenute in breve tempo: 12 scosse in 7 minuti. Le più forti hanno raggiunto la magnitudo 2.2, individuate alle ore 6 e alle 6.02 e localizzate con epicentro vicino Pozzuoli.

Nuovo sciame sismico

Le 12 scosse avvenute stamattina nell’arco di 7 minuti sono state l’ennesimo sciame sismico registrato attorno ai Campi Flegrei nelle ultime settimane, una situazione che ha messo in allarme il territorio napoletano e preoccupa molto i residenti. Le scosse di oggi sono state lievi, non sono stati rilevati danni né sono state avvertite dalla popolazione: la prima, in intensità impercettibile di 0.8 di magnitudo, è stata registrata alle 5.58 e poi ci sono state le repliche fino alla più forte delle 6.02, di magnitudo 2.2 registrata a 2 chilometri di profondità.

