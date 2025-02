Terremoto oggi Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.9: avvertita a Napoli e provincia

Roma, 16 febbraio 2025 – Una nuova forte scossa di terremoto registrata oggi, intorno alle 15,30 nell'area dei Campi Flegrei, è stata avvertita in maniera distinta su tutto il territorio di Napoli, in particolare nei quartieri collinari, a Posillipo e a Materdei. La magnitudo è di 3.9 della scala Richter. Si tratterebbe quindi della scossa più forte avvertita dall’inizio del 2025. Secondo quanto segnala il sito dell’Ingv, l’epicentro è stato localizzato ad una profondità di 2 chilometri. Al momento non si segnalano danni significativi.

Il terremoto è stato avvertito nel capoluogo e in provincia, da Secondigliano a Fuorigrotta e in centri come Giugliano. Segnalazioni sono arrivate anche da Procida a Villaricca, fino a San Giorgio a Cremano, come riporta il sito dell’Ingv. Le scosse sono iniziate questa notte intorno alle 3, sono state una decina ma tutte con magnitudo 2.

Lo sciame sismico, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso dal pomeriggio di ieri. In seguito alla scossa maggiore, registrata oggi alle 15,30, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali.

Spavento e preoccupazione tra tanti che hanno avvertito il sisma. "Al momento c'è la preoccupazione dei cittadini, qualche richiesta di sopralluogo in casa ed è saltata una rete idrica. Sono in corso i controlli in tutte le scuole con l'ufficio tecnico ed è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc)". Lo dice il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, facendo il punto dopo il sisma di oggi.