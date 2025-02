Terremoto ai Campi Flegrei: cosa è successo oggi. Scossa avvertita a Napoli. I dati Ingv

Napoli, 5 febbraio 2025 - Una serie di scosse di terremoto è stata registrata questa mattina ai Campi Flegrei, la più forte di magnitudo 3.1, a una profondità di 3 chilometri, alle 8.52. Alle 8.32 una di 2.6, alle 8.30 di 2.1. L'evento è stato avvertito sia nei comuni a ridosso della zona ma anche in diversi quartieri di Napoli, in particolare ai piani alti.

"Le scosse sono state avvertite, si sono verificate in coincidenza con l'orario di ingresso delle scuole, quindi in qualche istituto lo stesso ingresso è stato ritardato. Al momento ci sono verifiche in corso sul territorio da parte della Protezione civile regionale e della Polizia municipale", ha detto all'Adnkronos il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, nei minuti successivi al sisma.