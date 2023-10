Terremoto a Napoli: nuove scosse ai Campi Flegrei. Scuole chiuse a Pozzuoli

Napoli, 3 ottobre 2023 – Il terremoto fa tremare Napoli. Una nuova scossa sismica, con epicentro ancora una volta ai Campi Flegrei e di magnitudo 2.2, è stata registrata alle 4.15 alla profondità di un km. La scossa è stata avvertita distintamente dai residenti a Pozzuoli, nei quartieri napoletani di Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, e Pianura, fino ad arrivare a Licola e Quarto, in provincia di Napoli. Ieri sera, alle 22:08, una scossa di magnitudo 4.0 ha messo in agitazione l'area flegrea ma anche Napoli, con molte persone che si sono riversate in strada. A Pozzuoli sono state lesioni in alcuni edifici. Nessun danno invece alle strade, come rilevato dall’Anas sulle statali 7 Quater ‘Domitiana’, 686 ‘di Quarto’, ‘268 del Vesuvio’ e le statali 162 NC ‘Asse Mediano’ e 162 Dir ‘del Centro Direzionale’.

Scuole chiuse a Pozzuoli

Per oggi il sindaco di Pozzuoli ha disposto la chiusura delle scuole. "Ho sospeso momentaneamente le attività didattiche e questa mattina ho fatto ulteriori verifiche negli edifici scolastici, e non ci dovrebbero essere problemi. Abbiamo trascorso la notte a monitorare il territorio: c'è solo un grande spavento, tanta paura, tra i cittadini. Abbiamo dato riscontro ad alcune segnalazioni che ci sono giunte, ma nessun danno", ha detto Luigi Manzoni all'Adnkronos. Certo c'è preoccupazione, c'è ansia però comunque dobbiamo prendere coscienza che questo è un fenomeno che non ci abbandonerà mai – ha sottolineato il primo cittadino – quindi bisogna convivere con il fenomeno del bradisismo e mettere in atto quelle attività di mitigazione del rischio, come stiamo già facendo. Bisogna tranquillizzare i cittadini e dare le giuste comunicazioni".

L’area vulcanica dei campi Flegrei

I Campi Flegrei sono un'area vulcanica attiva situata a ovest di Napoli, che include i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania e parte della città di Napoli. Il nome Campi Flegrei, dal greco letteralmente "campi ardenti", denota la natura vulcanica dell'area e la presenza di numerose fumarole e acque termali, ben note e sfruttate nell'antichità. A differenza del più noto Vesuvio, i Campi Flegrei non sono caratterizzati da un unico edificio vulcanico principale, ma sono piuttosto un campo vulcanico attivo da più di 80.000 anni, con diversi centri vulcanici situati all'interno e in prossimità di un'area depressa chiamata caldera. La caldera è il risultato del ripetuto sprofondamento di una vasta area provocato dal collasso del tetto del serbatoio magmatico superficiale a seguito dello svuotamento dello stesso per opera di almeno due grandi eruzioni: l'Ignimbrite Campana (40.000 anni) e il Tufo Giallo Napoletano (15.000 anni).