Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 4

Napoli
NapoliTerremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 4
1 set 2025
REDAZIONE NAPOLI
I comuni più vicini all'epicentro sono Pozzuoli, Bacoli e Quarto. Convocato il Centro di coordinamento soccorsi

Terremoto ai Campi Flegrei

Terremoto ai Campi Flegrei

Roma, 1 settembre 2025 – Paura nella notte ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. La terra continua a tremare. Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 4.55 ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a meno di un chilometro di profondità ed epicentro vicino Pozzuoli. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 4.55, sono stati Pozzuoli, Bacoli e Quarto.

Si tratta della scossa più forte registrata dall'inizio di una nuova sequenza sismica in corso da ieri nella zona, che finora conta almeno 40 eventi sismici di cui 23 nella giornata appena iniziata. Ieri sono state registrate due scosse di magnitudo 3.3, dopo le quali il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi confermando che non ci sono stati danni a persone o cose.

