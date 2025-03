Campi Flegrei, Musumeci: “Evacuazione non è da scartare. Firmerò lo stato di mobilitazione”

Napoli, 13 marzo 2025 - “L’ipotesi evacuazione non è assolutamente da scartare”. Lo ha detto il ministro Musumeci dopo la fortissima scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata questa notte ai Campi Flegrei di Napoli. “A breve firmerà la dichiarazione dello stato di mobilitazione”, ha aggiunto.

Musumeci: “È prevista una sequela di scosse”

Lo sciame sismico non è ancora finito, molte persone sono uscite di casa e hanno paura a rientrare. “In questo momento l'Ingv ci dice che è prevista una sequela di scosse – ha spiegato oggi il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, intervenendo a Rainews 24 – ma nessuna manifestazione evidenzia un'imminente attività eruttiva. È chiaro che l'ipotesi evacuazione sarà oggetto nei prossimi giorni di esame, qualora i tecnici dovessero dirci di essere in prossimità di una accentuata evoluzione del fenomeno". Lo ha detto, dopo la forte scossa di questa notte.

"Gli edifici non sono mai sicuri – ha sottolineato – si può intervenire per ridurre l'esposizione al rischio ma il rischio zero non esiste. Chi vive con quell'area sa di dover convivere col rischio, da sempre". In ogni caso, ha aggiunto Musumeci, "sono pronto a riferire in Aula sulla situazione”.

"Firmerò lo stato di mobilitazione”

"Ho ricevuto la richiesta, nelle prossime ore dopo una breve istruttoria del dipartimento della Protezione Civile firmerò il decreto per la dichiarazione dello stato di mobilitazione. Ma ci vuole il concorso di tutti, istituzioni e cittadini che devono abituarsi a una convivenza vigile". Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci intervenendo a Rainews 24, dopo la forte scossa di questa notte ai Campi Flegrei.

De Luca: “Approveremo la mobilitazione generale”

"Approveremo una dichiarazione per la mobilitazione generale. Non è lo stato di allarme, altrimenti dovremmo chiudere tutto, ma approveremo una richiesta al Governo nazionale di un intervento della Protezione civile nazionale adeguato al problema che si è determinato, che aggraverà i costi per le famiglie”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a proposito della scossa di magnitudo 4.4 di questa notte ai Campi Flegrei.

"Bisognerà fare molti più interventi per verificare lo stato di agibilità degli edifici, occorrono tecnici, occorrono risorse e, dunque ci vorrà un impegno straordinario del governo nazionale", ha aggiunto De Luca, spiegando di essere in contatto con il responsabile della Protezione civile regionale. "La situazione è, per adesso, sotto controllo. Attendiamo una valutazione attendibile, seria, rigorosa, da parte delle strutture scientifiche che devono dirci qual è il livello di prevenzione a cui dobbiamo arrivare", ha concluso De Luca.

Firmato il protocollo scuole: cosa prevede

Un protocollo operativo da osservare nelle scuole della zona rossa dei Campi Flegrei in caso di sciame sismico. Il documento è stato sottoscritto oggi in prefettura a Napoli, al fine di definire alcune azioni, compresa la chiusura degli istituti.

“Sostanzialmente questo protocollo fissa alcune fasi nelle quali al verificarsi dell'evento, stabilizza e sistematizza una volta per tutte le varie fasi che devono condurre razionalmente alla chiusura delle scuole, con una interlocuzione che va dal dirigente scolastico, al sindaco, agli organismi tecnici", spiega il prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Il fine principale è garantire la continuità scolastica, "cioè laddove si renderà necessario un atteggiamento, un provvedimento di chiusura si farà. Laddove invece non si riterrà necessario, non si farà, ma sulla base di una determinazione scientifica che sarà ampiamente valutata dagli enti coinvolti".

Il documento è stato firmato dai Comuni di Napoli, Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli. Intanto proseguono i controlli e le verifiche anche negli istituti scolastici, dopo la scossa di magnitudo 4.4 della notte scorsa.