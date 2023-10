Terremoto a Napoli, l’appello degli Ultras per la Champions: “Niente panico, lo stadio è sicuro”

Napoli, 3 ottobre 2023 – Allo stadio Maradona è tutto pronto. Il Napoli si prepara alla partita di Champions League stasera con il Real Madrid, che verrà giocata a Fuorigrotta, uno dei quartieri di Napoli più vicini al Campi Flegrei. La paura di una nuova scossa è alta. E, con gli spalti affollati di tifosi, l’effetto panico potrebbe causare incidenti. "Ci auguriamo che le vibrazioni, stasera, siano solo per la casacca azzurra, ma chiediamo in caso di allarmi veri o falsi di gestire il panico”. È l'appello del gruppo Ultras 72 dello stadio Maradona, che nelle prossime ore distribuirà un volantino per mettere in allerta i tifosi. Intanto a Torre del Greco sta circolanco da questa mattina un finto piano di evacuazione, il sindaco: “Farabutti che giocano ad aizzare le folle”

“Un terremoto spaventa Napoli”, titola il sito del quotidiano sportivo spagnolo AS ricordando che la scossa di ieri sera è stata la seconda più forte negli ultimi 40 anni. Gli Ultrà stanno facendo girare sui social un appello con l'invito a mantenere la calma e a non generare situazioni di pericolo. Un volantino cartaceo sarà invece distribuito stasera allo stadio di Fuorigrotta per sensibilizzare tutti i tifosi, in caso di nuove scosse di terremoto – come quella di 4.0 avvertita nella zona rossa di Pozzuoli – con l’invito a restare calmi. Il quartiere di Fuorigrotta è vicino ai Campi Flegrei. A titolo preventivo, "chiediamo di lasciare libere le scale", scrivono gli Ultras del Napoli.

La crisi bradisismica dei #CampiFlegrei è sotto controllo. Abbiamo monitorato la situazione nelle scuole e allo stadio: non vi è alcun danno strutturale. È chiaro che il nostro impegno in questo momento è massimo, affinché sia garantita l'incolumità delle persone. — Gaetano Manfredi (@GaeManfredi) October 3, 2023

“Facciamo un appello ai ragazzi che si apprestano a popolare lo stadio. Ci auguriamo – scrivono gli Ultras nel volantino stampato in migliaia di copie e che verrà distribuito stasera allo stadio Maradona – che eventuali vibrazioni stasera siano dettate unicamente dalla rete gonfiata dalle nostre azzurre casacche, ma chiediamo di gestire il panico eventualmente ci sia un allarme, vero o falso, di altro tipo. Il nostro stadio è un luogo sicuro, ha subito ben altri ‘mercalli’… nel tempo misurati con orgoglio ed erano perlopiù di origine gioiosa”.

“Il panico è l’unico pericolo che può causare danni, specie in presenza di molti bambini. Invitiamo a lasciare le scale libere, come da protocollo, e di non avere patemi legati ad altre situazioni”. Firmato “72.

Intanto, sui social sta circolando da ore una lettera falsa del Comune di Torre del Greco con un fantomatico piano di evacuazione. Subito è scattato l’allarme. “Sono state decine le telefonate arrivate ai centralini del municipio – racconta il sindaco Luigi Mennella – se si presta la minima attenzione, si capisce come lo scritto sia palesemente falso. Purtroppo, in una fase come quella attuale, nella quale la popolazione vive uno stato di paura e preoccupazione, ogni minimo segnale può essere interpretato negativamente. Per questo motivo, con l'aiuto delle forze dell'ordine, cercheremo di risalire agli autori di questo gravissimo e inaudito falso”.

Fatta circolare nella tarda mattinata attraverso i social e le chat dei cellulari, la lettera è diventata virale. “Quanto accaduto è di una gravità inaudita. Chi ha agito, l'ha fatto per destabilizzare l'ordine pubblico – afferma il sindaco Mennella – e creare infondate preoccupazioni tra la popolazione, già turbata da quanto sta avvenendo nella zona dei Campi Flegrei. Oltre a smentire categoricamente quanto riportato nella lettera, abbiamo anche provveduto a dare mandato per presentare denuncia alla polizia postale. Scoveremo questi farabutti che giocano ad aizzare le folle, procurando falsi allarmi”.