Tentato omicidio nel Napoletano, un uomo ferito per strada. Fermato un 18enne

Napoli, 29 novembre 2024 – Tentato omicidio a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Un uomo di 36 anni è stato per strada dai carabinieri, era riverso a terra con una ferita d'arma da fuoco alla gamba destra. Fermato un 18enne del posto.

Il 36enne non in pericolo di vita. L’uomo è stato portato in ospedale, dove nella notteè stata estratta l'ogiva di un proiettile. L'uomo non ha fornito spiegazioni ai militari su quanto accaduto.

Le indagini

Spunti concreti sull’autore del tentato omicidio di questa notte sono emersi dall'accurata analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona.

Seguendo le tracce a ritroso, i carabinieri sono stati in grado di identificare la mano che avrebbe esploso i colpi. In manette un 18enne stabiese, già noto alle forze dell'ordine. È ora in carcere, in attesa di giudizio. Sono ancora in corso indagini per chiarire la dinamica del gesto e la matrice dell’agguato.