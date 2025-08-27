Lite sul Teatro San Carlo, il tribunale prende tempo

Napoli, 27 agosto 2025 – Slitta alla prossima settimana la decisione sulla legittimità della nomina di Fulvio Adamo Macciardi a soprintendente del Teatro San Carlo di Napoli. Il giudice civile Francesco Paolo Feo si è riservato il verdetto, concedendo tempo fino a venerdì per il deposito delle memorie difensive.

Lunedì è attesa anche l’udienza al Tar Campania. Nel frattempo, la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo — al momento senza indagati — sulla gestione del Teatro, in parallelo con l’indagine della Corte dei conti, focalizzandosi su nomine e uso dei fondi.

La delibera della discordia

Al centro del contenzioso civile c’è la delibera del 4 agosto con cui tre membri del Consiglio di indirizzo – due indicati dal Mic e uno dalla Regione Campania – proposero Macciardi al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che lo ha poi nominato con decreto il 5 agosto. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presidente della Fondazione, contesta la validità di quella riunione, da lui revocata per impegni istituzionali a Roma.

Lo scontro fra i consiglieri

Lo scontro si è riacceso ieri, durante una nuova riunione del CdI: i tre consiglieri hanno confermato Macciardi con un’ulteriore votazione, che potrebbe neutralizzare gli effetti di un eventuale annullamento della prima nomina. Manfredi, che ha lasciato l’incontro prima del voto, ha definito la mossa “inaccettabile” e ha ribadito la necessità di fare chiarezza giuridica, sottolineando che “l’autonomia della Fondazione è un valore da tutelare” e che “le attività artistiche del San Carlo non sono a rischio”.

Indagine della Procura

Intanto, la Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un fascicolo sulla gestione del Teatro San Carlo relativamente ad alcuni aspetti che riguardano nomine e utilizzo di fondi. Il fascicolo è senza indagati. L'inchiesta è affidata alla seconda sezione della Procura che si occupa di reati contro la pubblica amministrazione: delegata per le indagini è la Guardia di Finanza.

L'apertura del fascicolo sarebbe stata decisa in seguito alla presentazione di alcune denunce, segnalazioni e articoli di stampa sui quali ora saranno compiuti gli accertamenti. Nel 2022 un'inchiesta venne aperta dalla Corte dei Conti dopo un esposto del consigliere comunale di opposizione Catello Maresca.