Teatro San Carlo, nominato Macciari ma Manfredi non ci sta

Napoli, 26 agosto 2025 – Manca ancora il via libera del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ma dal Consiglio di indirizzo del Teatro San Carlo, riunitosi ieri mattina, è arrivato il disco verde alla nomina del nuovo sovrintendente, Fulvio Adamo Macciardi, da parte degli esponenti del governo e della Regione Campania. "Esprimiamo viva soddisfazione per la soluzione di una vicenda che rischiava di danneggiare oltremodo la reputazione del Teatro San Carlo e, di conseguenza, di compromettere gli interessi di tutti coloro che vi lavorano", scrivono in una nota Marilù Faraone Mennella, Gianfranco Nicoletti e Riccardo Realfonzo, i tre consiglieri del Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo, espressione rispettivamente del MiC (i primi due) e della Regione Campania, che hanno sostenuto la nomina di Fulvio Adamo Macciardi a sovrintendente.

Il sindaco abbandona il Consiglio

"Abbiamo cercato, sin dal primo momento, di dare alla Fondazione un governo qualificato e un nuovo assetto stabile, ed è soltanto a questo scopo che ci siamo mossi sia a fine giugno, sollecitando l’avvio e la definizione della procedura per la nomina del sovrintendente, sia agli inizi di agosto, quando abbiamo formulato la proposta del maestro Macciardi al ministro" — spiegano i consiglieri. "Dispiace che lo spirito costruttivo e collaborativo non sia stato immediatamente colto e che vi siano state inutili e controproducenti digressioni giudiziarie, che hanno nuociuto all'immagine del nostro straordinario teatro. Così come dispiace constatare che oggi il presidente del Consiglio di indirizzo e il componente della Città metropolitana, quando si è prefigurata la nuova votazione, non abbiano espresso alcuna proposta di voto e abbiano abbandonato la seduta. È un sollievo, comunque, che il Consiglio abbia infine trovato il modo di sterilizzare il contenzioso e di non abusare della risorsa giustizia, notoriamente limitata. Ora che vi è un epilogo favorevole — e solo ora, avendo noi a cuore l'interesse del teatro e avendo, perciò, evitato prima d'ora qualsiasi iniziativa che potesse danneggiarlo — teniamo, a tutela della nostra onorabilità, a sottolineare quanto siano state fuorvianti, risibili e in totale contrasto con la verità dei fatti alcune insinuazioni che, veicolate anche a mezzo di imprudenti e inappropriate interviste, sono trapelate attraverso la stampa. Ci riferiamo a presunti moventi politici e a brame di occupazione per ragioni di potere che avrebbero guidato le nostre scelte. Auspichiamo che la Fondazione, attraverso i suoi organi, in primis il Consiglio di indirizzo e il sovrintendente" — concludono i tre consiglieri — "possa d’ora in avanti svolgere la sua attività con serenità ed efficacia, nella più trasparente gestione delle risorse e in piena condivisione di intenti".

La parola ai Tribunale

La parola passa ora ai tribunali: oggi tocca al tribunale ordinario, chiamato a pronunciarsi su uno dei due ricorsi presentati dal sindaco di Napoli e presidente della Fondazione che regge il massimo partenopeo, quello relativo alla regolarità della proposta dei tre consiglieri al MiC per la nomina di Fulvio Adamo Macciardi. Il 3 settembre, invece, sarà il TAR a doversi esprimere sul decreto di nomina. Tuttavia, la riunione di ieri del Consiglio di indirizzo e le sue deliberazioni potrebbero di fatto ridimensionare il contenzioso e sminare il terreno, anche sul fronte giuridico, per la nomina di Macciardi.

L'ira di Manfredi

Polemico il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: "L'autonomia della Fondazione San Carlo è un valore irrinunciabile da tutelare". Il presidente Manfredi ha comunque manifestato "la volontà di compiere gli atti necessari alla formalizzazione dell'incarico del sovrintendente". "Il tentativo di tre membri del Consiglio di indirizzo di ripetere la procedura di individuazione del sovrintendente, nonostante la presenza del contenzioso, è inaccettabile dal punto di vista giuridico e amministrativo. Va chiarita, in nome della trasparenza, la legittimità della nomina", ha dichiarato Manfredi. "Le attività artistiche del Teatro non corrono alcun rischio, mi sento quindi di poter rassicurare i lavoratori e le compagnie impegnate nella prossima stagione. Il Teatro San Carlo merita una guida autorevole e autonoma, che possa garantire gli standard qualitativi raggiunti negli ultimi anni", ha aggiunto il sindaco di Napoli.