Teatro San Carlo senza guida, i veleni del caso Macciardi: faida di ricorsi e carte bollate nel salotto buono di Napoli

Napoli – Il braccio di ferro per la nomina del nuovo sovrintendente del San Carlo non si ferma. Maria Luisa Faraone Mennella e Gianfranco Nicoletti, nominati dal Mic, e Riccardo Realfonzo, nominato dalla Regione, membri del Consiglio di indirizzo, hanno inviato una nuova lettera al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per chiedere la riunione d’urgenza dell’organismo che guida il principale teatro della città e uno dei più famosi del mondo.

il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al Teatro San Carlo

Il fatto nuovo è la nomina dei revisori dei conti, decisa dal ministero della Cultura, che di fatto completa l’organigramma di vertice del San Carlo. Come a dire: non ci sarebbero più ostacoli all’arrivo del nuovo sovrintendente, Fulvio Macciardi, già indicato dal Consiglio di vigilanza e nominato dal ministro Giuli. Una nomina, però, bocciata da Palazzo San Giacomo, che ha già avviato una battaglia a colpi ricorsi e carte bollate.

Il primo passo è stato il ricorso presentato dal sindaco e presidente del Consiglio di indirizzo del teatro, Gaetano Manfredi, e da Maria Grazia Falciatore, componente del Consiglio in quota Città metropolitana, al tribunale di Napoli. L’udienza è già fissata per il 27 agosto. Ma fino ad allora nessuna sospensiva: di fatto Macciardi è già in carica. Nel frattempo, i legali del sindaco sono al lavoro per portare il caso anche al Tar del Lazio, proprio con l’obiettivo di annullare il decreto di nomina del ministro Alessandro Giuli.

È in questo contesto che si inserisce la missiva dei tre membri del Consiglio di indirizzo, nella quale danno di fatto 24 ore di tempo a Manfredi per riunire l’organismo. Nella lettera i tre componenti (che rappresentano la maggioranza del Consiglio) “prendono atto dell’avvenuta nomina dei revisori dei conti della Fondazione” e, “stante la gravissima difficoltà operativa in cui versa l'ente”, reiterano la richiesta, ai sensi dell’art. 16, comma 1, dello Statuto, di convocazione con urgenza del Consiglio “con preavviso ridotto a 24 ore” (come previsto dal comma 2 dello Statuto), “in presenza o, per chi non potesse essere presente, da remoto”, per discutere e deliberare sulla “nomina del nuovo sovrintendente ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera d, dello Statuto”. “Riteniamo che tale nostra richiesta, ai sensi dello Statuto – concludono Maria Luisa Faraone Mennella, Giovanni Francesco Nicoletti e Riccardo Realfonzo – non sia ulteriormente procrastinabile nell’interesse superiore e assorbente della Fondazione San Carlo”.