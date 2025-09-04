Teatro San Carlo, il tribunale ha accolto il ricorso di Manfredi: torna in alto mare la nomina di Macciardi

Napoli, 4 settembre 2025 – Teatro San Carlo, punto e a capo. Ancora in alto mare la nomina del nuovo sovrintendente del San Carlo. Il Tribunale di Napoli ha accolto, infatti, il ricorso presentato dal sindaco di Napoli e presidente della Fondazione, Gaetano Manfredi, e da Maria Grazia Falciatore, componenti del Cdi, contro la decisione assunta a maggioranza il 28 agosto sulla nomina di Fulvio Adamo Macciardi.

Viene sospeso, di fatto, anche il decreto di nomina, firmato dal ministro della Cultura, subito dopo la deliberazione del Consiglio di Indirizzo. La giudice della settima sezione civile del tribunale di Napoli Livia De Gennaro ha sospeso l'efficacia e l'esecuzione anche di "tutti gli eventuali atti conseguenti ed esecutivi" alla delibera. Insomma, tutto (o quasi da rifare).

Nonostante il giudizio, diametralmente opposto, espresso il giorno prima, sempre dal Tribunale di Napoli, sulla sospensione della delibera del Consiglio di indirizzo del 4 agosto che aveva dato il via libera alla prima nomina di Macciardi. In questo caso, il round giudiziario era stato vinto dai tre consiglieri nominati dal Governo e dalla Regione Campania.

Ironia della sorte, oggi era in programma un nuovo Consiglio di Indirizzo proprio per decidere sul contratto da stipulare con Macciardi. Un atto dovuto da parte del sindaco per rispettare il dettato del decreto emanato dal ministero della cultura. Ma la battaglia giudiziaria non finisce affatto qui. È stata già fissata, al 23 settembre, l'udienza per la comparizione delle parti. A fine mese, poi, è attesa anche la decisione del Tar dove pende un altro ricorso di Manfredi.

Delibera irregolare

Per la giudice, la delibera del 26 agosto è stata assunta "in violazione delle norme e dei principi generali sull'ordine del giorno, sull'esistenza, determinatezza o determinabilità dell'oggetto, sul corretto esercizio del potere di riproporre la nomina del soprintendente". In particolare, al momento della convocazione e della seduta del 26 agosto, benché impugnati, "né la proposta del 4 agosto, né il decreto di nomina risultavano sospesi", non vi erano "spazi per un allargamento dell'ordine del giorno" e i tre consiglieri - Marilù Faraone Mennella, Giovanni Francesco Nicoletti e Riccardo Realfonzo - "avevano ribadito la piena legittimità della loro proposta del 4 agosto 2025". La delibera era "valida a tutti gli effetti e il sovrintendente era stato già nominato dal ministro", quindi "non si giustifica la convalida o il rinnovo della stessa, che era pienamente efficace".

Sospeso anche il decreto

Risulta, infine, una irregolarità procedurale: in base a quanto disposto dalla statuto, il procedimento si articola in una proposta del Consiglio di indirizzo e in un atto di nomina, concludendosi "con il decreto del ministro della Cultura". Quindi, si rileva, "un esercizio rinnovato degli stessi troverebbe giustificazione in presenza di fatti sopravvenuti o valutazioni circa l'esistenza di vizi invalidanti".

Cose che non si sono verificate "avendo i tre consiglieri deliberanti, alla seduta del Consiglio di indirizzo del 26 agosto, escluso circostanze sopravvenute o la sussistenza di vizi invalidanti" restando "l'esercizio del potere di (ri)nomina del sovrintendente ingiustificato".

Una valutazione positiva di questo modus operandi, scrive ancora De Gennaro, "correrebbe il rischio di innescare un circuito vizioso e dilatorio, atteso che qualsiasi fondazione lirico-sinfonica, a procedimento di nomina avvenuto, impugnato e non sospeso, potrebbe proporre nuove nomine e il ministro della Cultura emettere nuovi decreti".

Sulla delibera del 4 agosto si era espresso un altro giudice del tribunale civile di Napoli, Francesco Paolo Feo, rigettando l'istanza di sospensione avanzata da Manfredi, spiegando che la stessa veniva sostituita da quella del 26 agosto, adottata "in seguito a riunione tenutasi su regolare convocazione del presidente della Fondazione".