Suore morte in Tanzania, c’è anche l’italiana Suor Nerina De Simone

Castellammare, 16 settembre 2025 – C’è anche l’italiana Suor Maria Nerina De Simone, Consigliera e Segretaria Generale della Congregazione delle Suore Carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù, fra le suore morte in un incidente stradale nella regione di Mwanza, nel nord-ovest della Tanzania. Diverse religiose hanno perso la vita insieme a lei nel sinistro e fra queste anche a Superiora Generale della Congregazione, Lilian Kapongo, da diversi anni residente a Santa Marinella, oltre all’autista del veicolo sul quale il gruppo viaggiava e a suor Damaris Matheka, consigliera provinciale della Provincia East Africa e suor Stellamaris Muthini.

A dare notizia del tragico incidente à stata l'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam, in raccordo con la Farnesina. Suor Nerina De Simone era una religiosa molto nota in Campania: era originaria di Castellammare e lì aveva per lungo tempo insegnato, insieme ad altre religiose del suo ordine, nel quartiere Cicerone.

“Le suore, conclusa la loro missione in Tanzania, stavano per far rientro in Italia quando sono rimaste vittime di un terribile incidente con un mezzo pesante” ha spiegato in una nota la Diocesi di Porto-Santa Rufina, legata a doppio filo alla missione e a Beata Crocifissa Curcio, fondatrice della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù. Ancora non è chiara la dinamica precisa di quello che è accaduto.