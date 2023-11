Spara all’auto dei suoceri e picchia ferocemente la nonna della fidanzata: arrestato per stalking

Napoli, 11 novembre 2023 – Spara contro l’auto dei suoceri e picchia la nonna della sua fidanzata: arrestato per stalking. L’anziana è stata ferita con una prognosi di 60 giorni e tutta la famiglia, spaventata, è stata costretta a trasferirsi da Boscoreale per paura di nuove violenze da parte del giovane. Il movente? La famiglia della ragazza non era d’accordo alla loro relazione. È successo nel Napoletano.

Spara contro l'auto dei suoceri e picchi la nonna della fidanzata

Feroce aggressione

La famiglia cercava di osteggiare la relazione tra la figlia e un giovane di Boscoreale, che da anni li perseguitava con minacce e aggressioni. Una lunga escalation di violenze fino a sparare colpi di pistola contro l'auto dei suoceri.

Le aggressioni continuavano da tempo e, un mese fa, le vittime lo hanno denunciato. Ma il giovane si è presentato a casa dei genitori della fidanzata insieme a un pregiudicato, aggredendo ''ferocemente l'anziana nonna della sua compagna, fratturandole il polso e causandole lesioni personali gravi giudicate guaribili in 60 giorni'', si legge in una nota a firma del procuratore Nunzio Fragliasso.

L’arresto per stalking

Dopo quest’ultimo episodio, le vittime avevano cambiato casa. E stamattina, è arrivato l'arresto per stalking. Il giovane è finito in carcere per atti persecutori, lesioni personali aggravate ai danni dell'intero nucleo familiare della compagna, porto e detenzione illegale di armi da sparo. Stamattina i carabinieri della stazione di Boscoreale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il ragazzo, emessa dal Gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina.

