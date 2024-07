Napoli, morde e stacca l’orecchio dell’ex collega per il Tfr: arrestato un 45enne

Napoli, 30 luglio 2024 – La domanda “dov’è il mio Tfr?”, seguita da schiaffi, pugni e un morso con cui ha staccato un pezzo di orecchio a un ex collega: è successo nel centro di Napoli lo scorso aprile, e il presunto responsabile – un 45enne – è stato arrestato recentemente a Scalea, in Calabria.

L’uomo riteneva che l’ex collega in questione avesse giocato un ruolo nel mancato pagamento del Tfr da parte della ditta presso cui lavorava. Da qui l’assurda aggressione, di cui tra l’altro andava particolarmente fiero, come dimostrato sui suoi profili social.

E proprio per ‘colpa’ di questi ultimi, i carabinieri della Compagnia Stella di Napoli sono riusciti a ricostruire la vicenda, per poi arrestarlo in una spiaggia in Calabria. L’accusa è quella di lesioni gravissime aggravate per aver commesso il fatto per motivi abietti.