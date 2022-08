Napoli, spari in strada contro un gruppo di minorenni: due feriti

Per approfondire :

Napoli, 1 agosto 2022 - Una 'stesa', ovvero un raid armato a scopo dimostrativo, o forse un agguato. Due le piste seguite per un duplice ferimento di due minorenni ieri sera 31 luglio in via Alfonso d'Aragona ad Acerra, nel Napoletano.

Le vittime un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 17 anni che hanno raccontato alla Polizia che erano in compagnia di un gruppo di amici, quando intorno alle 23.20 sono stati colpiti da persone a bordo di scooter.

Entrambi i minorenni non sono in pericolo di vita. Il ragazzo è stato colpito al polpaccio ed è stato trasferito all'Ospedale del Mare; la ragazza, invece, è stata raggiunta dai proiettili all'anca e al piede sinistro. Indagano la Squadra mobile e il commissariato di zona.