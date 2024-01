Sparatoria alle Case Nuove, almeno 80 colpi esplosi tra la gente: gambizzato un 18enne, ferita una passante di 68 anni

Napoli, 19 gennaio 2024 – Sparatoria nel centro di Napoli, nella zona delle Case Nuove, dove due persone a bordo di uno scooter, con il volto coperto, hanno esploso numerosi colpi d'arma da fuoco in strada tra la gente. L’obiettivo doveva essere un 18enne, che rimasto ferito alla gamba sinistra, ma un proiettile vagante ha colpito anche una passane, una donna di 68 anni ferita a un gluteo. La sparatoria è avvenuta mercoledì sera, intorno alle 19, tra corso Arnaldo Lucci e via Toscano, ma i dettagli su quanto accaduto sono stati resi noti oggi, tra cui l’impressionate quantità di colpi esplosa in strada: sono almeno 80 i colpi sparati da due pistole, una calibro 40 e una 9.19, e probabilmente anche da una mitraglietta.

La sparatoria

La sparatoria avvenuta in strada, nella zona Case Nuove, è l’esito di un agguato che, secondo gli investigatori, aveva come obiettivo un 18enne rimasto gambizzato. Secondo una prima ricostruzione, due persone con il volto coperto, a bordo di uno scooter, hanno provato ad avvicinarsi al 18enne e quando l’hanno individuato hanno iniziato a sparare all’impazzata. Il giovane è stato raggiunto da un colpo alla gamba ed è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini. Durante l'agguato, però, è stata raggiunta da un proiettile vagante anche una donna di 68 anni, estranea ai fatti, che è stata trasportata all'Ospedale del Mare non in pericolo di vita: per lei una ferita al gluteo. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra Mobile di Napoli.

