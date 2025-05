L’incredibile storia di Lello il sensitivo, il sindaco di Sorrento e le mazzette fiutate dal cane Gringo

Sorrento, 21 maggio 2025 – La storia è nota da alcune ore. Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola è stato arrestato (non solo lui) per corruzione. I militari della Guardia di Finanza l’hanno pizzicato mentre incassava una mazzetta di 6.000 euro da un amico imprenditore, al termine di una cena. Un’accusa che dovrà ora essere dimostrata davanti a un giudice, al termine di un giusto processo, ma che da alcuni dettagli resi pubblici dagli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta, assume i contorni di una tipica vicenda “all’italiana”.

Uno dei referenti del sindaco sarebbe infatti un sensitivo, al secolo Raffaele Guida, meglio conosciuto come “Lello in sensitivo”, noto per le trasmissioni su alcune Tv locali, anche lui indagato nella vicenda di corruzione.

Secondo quanto ricostruito dalla procura il rapporto tra il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola e il 'sensitivo' Raffaele Guida, detto Lello, pure indagato nell'inchiesta della procura di Torre Annunziata delegata alla Guardia di finanza su appalti concessi dal Comune, da quanto è emerso nel corso delle indagini, era molto stretto e decennale.

I due si sono conosciuti perché il sindaco era andato da Guida a farsi fare i tarocchi. E fra una carta e l’altra per conoscere il futuro, secondo gli investigatori, nasce una amicizia che diventa sempre più forte, tanto che poi Guida sarebbe stato utilizzato dal sindaco come interfaccia con alcuni imprenditori per evitare che il primo cittadino di Sorrento avesse rapporti diretti con chi era costretto a dare mazzette.

Gli intermediari del sindaco erano principalmente due, il sensitivo e il componente del suo staff al comune di Sorrento, Francesco Di Maio (anche lui arrestato insieme al sindaco). A seconda del contesto, Coppola avrebbe utilizzato uno dei due esattori e intermediari per non “sporcarsi direttamente le mani”. Nell'abitazione di Guida, distribuita su più livelli, durante una prima perquisizione sono stati trovati oltre 20.000 euro distribuiti in più posti dell'immobile.

Ed è qui ce entra i scena il cane Gringo. Nella tavernetta, poi, ha attirato l'attenzione un tavolo da biliardo e dopo un primo controllo si è deciso di utilizzare Gringo, cane cash-dog, addestrato a ritrovare denaro contante, e così sono stati ritrovati nell’abitazione circa 167.000 euro.

Non solo, nell'ambito delle indagini contestualmente all'arresto in flagranza, infatti le Fiamme Gialle, anche con l'ausilio di unità cinofile "cash dog" e il cane Gringo, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare, locale e informatica, emesso dalla Procura di Torre annunziata, nei confronti di 22 persone, tra cui altri dipendenti e funzionari del Comune di Sorrento e imprenditori aggiudicatari di appalti conferiti dal predetto Comune nonché un “fiduciario del Sindaco”, indagati per i reati di corruzione, turbativa d'asta e peculato.

Al termine delle perquisizioni, sono stati sequestrati documenti di interesse investigativo, smartphone, pc e tablet nonché ulteriori somme di denaro in contanti, per un importo complessivo pari ad oltre 285.000 euro, di cui oltre 34.000 euro nell'abitazione del Sindaco e oltre 167.000 euro nell'abitazione (in particolare, occultati in un incavo del tavolo da biliardo) di Lello il sensitivo.

Già in precedenza, il 28 dicembre del 2024, il Sindaco di Sorrento, dopo essersi incontrato in Santa Maria a Vico con Guida, era stato controllato dalla Guardia di Finanza e trovato in possesso della somma di denaro in contanti, pari a 15.000 euro nascosta all'interno di una confezione di panettone.