Silvana Perno, la guida turistica che parla in napoletano conquista i social: “O fatt è chist, stateme a sentì”

’O fatt è chist, stateme a sentì”. È l’aulico tormentone di successo – preso in prestito niente popò di meno che da ‘A livella’ di Totò – ormai diventato la cifra stilistica di Silvana Perno, la guida turistica napoletana che sta spopolando sul web. È la star indiscussa dei social, i suoi video che mostrano le bellezze di Napoli parlando con un mix ad effetto, un po’ in italiano e un po’ in napoletano, stanno facendo impazzire i social.

Con oltre mezzo milione di follower, la 48enne di Ponticelli è diventata una vera icona. La seguono da tutto il mondo, da Napoli a New York. Ma non solo. Tra i vip che la seguono nelle imprese partenopee ci sono anche vip come Jovannotti e l’artista Michelangelo Pistoletto, l’autore della famosa ‘Venere degli stracci’ andata in fiamme a Napoli. Ecco ci è Silvana Perno.

Silvana Perno e un messaggio di un follower di New York

Silvana Perno, fenomeno social del momento

Tutto è iniziato, quasi in sordina, con il lokdown. Il Covid imperversava, l’Italia intera era chiusa in casa e il settore turistico (come tanti altri) era in crisi. All’improvviso è arrivata la scoperta del digitale e qualcuno ha iniziato a proporre tour delle città sul web. E così tempo dopo la 48enne Silvana Perno – napoletana doc, guida turistica con oltre vent’anni di esperienza – ha deciso di puntare sui social per cercarsi uno spazio tutto suo. Spinta delle tre figlie Carmen, Miriam e Vittoria, ha iniziato a fare conoscere la città che ama rispolverando il dialetto. Un’intuizione semplice, ma che l’ha resa davvero una star. E ora scrive anche libri per bambini: ‘Tre scugnizzi’.

Napoli Reale: “’O fatt è chist, stateme a sentì”

L’incipit è sempre lo stesso, una frase estrapolata dalla famosa poesia del Principe De Curtis, l’attore che con il suo genio creativo ha portato la napoletanità nel mondo, dandole il posto d’onore che merita. E così la semplice frase di aulica memoria – “’O fatt è chist, stateme a sentì” – è diventato il filo conduttore dei suoi brevi video postati sui social: da Tiktok a Facebook, passando per You Tube.

Non solo visite agli angoli più suggestivi di Napoli, ma anche video che raccontano storie e tradizioni locali. Dal video della Madonna in corteo alla chiesetta di Portiano all’Oro di Napoli e il Limone Amalfitano, ma anche le prelibatezze culinarie della mamma – “Mulignana c'a' ciucculata, che ha avuto milioni di visualizzazioni” – o i consigli di buon senso contro la “fresella che viene spugnata a mare”. E ora, click dopo click, Silvana è diventata un brand: Napoli Reale.

Le polemiche

Come ogni storia si successo, anche l’ascesa di Silvana si porta dietro qualche attacco polemico degli invidiosi. I ‘leoni da tastiera’ non mancano e le critiche nemmeno. In molti si sono scatenati dopo che la giuda turistica più famosa di Napoli è approdata in tv con la trasmissione ‘Rai 1 Weekly’ di domenica scorsa. Accusata di “non sapere parlare italiano”, la 48enne si difende. E lo fa con un video: “È assurdo sostenere che se si parla napoletano automaticamente si è ignoranti o, peggio ancora, volgari. Io credo che il nostro non sia un dialetto, ma una vera e propria lingua, non una sorta di surrogato dell’italiano. Quindi, che problema c’è? Del resto, Eduardo non andava in scena nei teatri di tutt’Italia recitando anche in napoletano? E Massimo Troisi? Qualcuno l’ha mai sentito parlare italiano?”.