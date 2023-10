Bimbo di 2 anni in shock anafilattico a Torre del Greco: pattuglia dei carabinieri attraversa Napoli a tutta velocità per salvarlo

Napoli, 27 ottobre 2023 – Una corsa a tutta velocità tra Torre del Greco e le strade di Napoli per raggiungere l’ospedale Maresca, a bordo di un’auto dei carabinieri, ha salvato la vita a un bambino di 2 anni in shock anafilattico. È accaduto ieri quando una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri ferma in piazza Palomba, a Torre del Greco, è stata avvicinata da un uomo e una donna disperati che chiedevano aiuto. Con loro c’è un bambino con il volto gonfio, fatica a respirare, a causa di una reazione improvvisa, uno shock anafilattico provocato da qualcosa che ha appena mangiato.

La corsa in ospedale

I due carabinieri fanno subito entrare sulla gazzella la madre e il piccolo e, con lampeggianti e sirene spiegate, si dirigono a tutta velocità verso il pronto soccorso più vicino, quello dell’ospedale Maresca a circa 2 chilometri e mezzo di distanza. Una corsa contro il tempo nel traffico di Napoli complicato, in quella zona, anche dal recente crollo di un edificio che ha stravolto la circolazione. Ma in meno di quattro minuti la pattuglia dei carabinieri è al pronto soccorso e il piccolo viene preso in cura dai medici. Il bambino viene stabilizzato e verrà poi trasferito dal Maresca all’ospedale Santobono per poi essere dimesso.

