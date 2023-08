Campi Flegrei, sequenza sismica all’alba: avvertite otto scosse, la più intensa di magnitudo 3.1

Pozzuoli (Napoli), 18 agosto 2023 – Una sequenza sismica è stata avvertita nella prime ore della mattina ai Campi Flegrei, nel golfo di Pozzuoli in provincia di Napoli. La scossa di terremoto più intensa si è verificata alle 6.09 e ha raggiunto la magnitudo di 3.1 a una profondità di due chilometri.

Lo riferisce l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) che ha registrato nelle prime ore della mattina almeno otto scosse: alle 6.01 una scossa di magnitudo 2.5 ha avuto ipocentro a meno di un chilometro di profondità ed epicentro a 6 chilometri da Bacoli. Alle 6.22 è stata registrata la seconda scossa più intensa di magnitudo 2.8 a una profondità di due chilometri.

Le scosse sono state avvertite dai residenti non solo nell'area di Pozzuoli, ma anche a Quarto e nel quartiere pianura di Napoli. Nessun danno registrato. Nella zona è in corso una accelerazione del fenomeno del bradisismo.

"In seguito all'evento sismico registrato questa mattina alle ore 6.09 ai Campi Flegrei dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con magnitudo 3.1, la Sala Situazione Italia del dipartimento della Protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma non sono stati segnalati danni". Lo riferisce la Protezione civile.