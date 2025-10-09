Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Napoli
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Ai Mode GoogleAssegno unico 2026
Acquista il giornale
NapoliNapoli, sedata e legata al letto perché infastidiva i pazienti: morta per attacco cardiaco
9 ott 2025
REDAZIONE NAPOLI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Napoli
  3. Napoli, sedata e legata al letto perché infastidiva i pazienti: morta per attacco cardiaco

Napoli, sedata e legata al letto perché infastidiva i pazienti: morta per attacco cardiaco

La donna aveva 39 anni ed era stata ricoverata per abuso di alcol. La famiglia ha presentato una denuncia per accertare le cause del decesso

Infermiere in ospedale

Infermiere in ospedale

Napoli, 9 ottobre 2025 - Era stata sedata e legata perché dava fastidio agli altri pazienti, ma non ha retto quella condizione e poche ore dopo ha accusato un arresto cardiaco ed è morta. La tragedia si è consumata lo scorso 12 settembre nel pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli. E ora la famiglia della donna, una 39enne che soffriva di crisi epilettiche, si è rivolta ad un legale per presentare una denuncia e accertare le cause del decesso.

A seguire il caso sarà l'avvocato Amedeo Di Pietro, che ha già trasmesso un esposto in cui viene evidenziato che la donna è rimasta bloccata nel pronto soccorso per diverse ore prima di morire.

La donna era arrivata in ospedale poco dopo le 22 dell'11 settembre. Presentava uno stato di alterazione dovuto al consumo di alcol. Proprio per quello stato di alterazione si era deciso di sedarla e legarla perché, si legge nei referti, si alzava dal letto "arrecando fastidio agli altri degenti". L'attacco cardiaco l'ha sorpresa la mattina del 12 settembre, alle 7.10, e poco dopo, alle 7.45, era morta.  

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata