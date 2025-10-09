Napoli, sedata e legata al letto perché infastidiva i pazienti: morta per attacco cardiaco

Napoli, 9 ottobre 2025 - Era stata sedata e legata perché dava fastidio agli altri pazienti, ma non ha retto quella condizione e poche ore dopo ha accusato un arresto cardiaco ed è morta. La tragedia si è consumata lo scorso 12 settembre nel pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli. E ora la famiglia della donna, una 39enne che soffriva di crisi epilettiche, si è rivolta ad un legale per presentare una denuncia e accertare le cause del decesso.

A seguire il caso sarà l'avvocato Amedeo Di Pietro, che ha già trasmesso un esposto in cui viene evidenziato che la donna è rimasta bloccata nel pronto soccorso per diverse ore prima di morire.

La donna era arrivata in ospedale poco dopo le 22 dell'11 settembre. Presentava uno stato di alterazione dovuto al consumo di alcol. Proprio per quello stato di alterazione si era deciso di sedarla e legarla perché, si legge nei referti, si alzava dal letto "arrecando fastidio agli altri degenti". L'attacco cardiaco l'ha sorpresa la mattina del 12 settembre, alle 7.10, e poco dopo, alle 7.45, era morta.