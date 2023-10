Napoli, scippano un Rolex da 40mila euro a due turisti cinesi ma le telecamere riprendono tutto: arrestati

Napoli, 31 ottobre 2023 – Prima li hanno seguiti a piedi, per accertarsi che avessero degli orologi di valore al polso. Poi, dopo un'attenta osservazione, sono risaliti sullo scooter, hanno coperto la targa con le gambe. E poi ancora, casco in testa, hanno messo in atto lo scippo: vittime due turisti cinesi, mentre stavano passeggiando lungo via Toledo insieme ai figli minorenni. Il bottino è un Rolex del valore di 40mila euro.

Un'immagine delle telecamere con i due scippatori sullo scooter

L’arresto degli scippatori

È accaduto a Napoli, lo scorso 3 luglio e stamattina i carabinieri hanno eseguito due misure cautelari personali - uno in carcere ed uno agli arresti domiciliari, con applicazione di braccialetto elettronico - nei confronti di un 41enne ed un 33enne napoletani. Sono entrambi noti alle forze dell'ordine ed ora sono gravemente indiziati del reato di furto con strappo pluriaggravato. Tutte le fasi dello scippo e anche quelle immediatamente precedenti sono state riprese dalle telecamere e raccontano di una metodologia d'azione precisa. L'attività d'indagine è stata svolta dal Nucleo Operativo della Compagnia sotto il coordinamento dalla Procura partenopea.

