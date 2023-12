Sciopero del trasporto a Napoli: la situazione. Presidio davanti al municipio: “Diritti sotto attacco”

Napoli, 15 dicembre 2023 – Funicolari bloccate e autobus a scartamento ridotto. Solo la Linea 1 della metropolitana sta funzionando senza intoppi a Napoli, dove è in corso lo sciopero di quattro ore del trasporto pubblico locale.

“Fortissima adesione” alla mobilitazione indetta dalla Usb e altre sigle sindacali – Cub, Orsa, Sub, Cobas, Adl e Sgb – parzialmente bloccata dalla precettazione di Salvini. Lo sciopero era stato indetto per 24 ore, ma l’ordinanza firmata dal vicepremier ha ridotto l’agitazione a quattro ore: dalle 9 alle 13 di oggi.

Sciopero: bloccata la funicolare di Napoli

Manifestazione in piazza Municipio

Questa mattina in piazza del Municipio, presidio della Usb davanti al Comune di Napoli “per rappresentare alla proprietà le ragioni dei lavoratori Anm, chiedere maggiori finanziamenti per il trasporto pubblico locale e denunciare l'attacco al diritto di sciopero messo in atto in queste settimane dal governo Meloni”.

Nessuna ripercussione per l'Eav, l'holding regionale dei trasporti che raggruppa tra le altre Circumvesuviana e Circumflegrea dove i servizi ferroviari e su gomma sono regolarmente in funzione.

Cosa dice il Tar

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da alcune associazioni sindacali contro l’ordinanza del Govrno: i sindacati avevano chiesto la sospensione dell'ordinanza emanata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, con la quale è stata disposta la riduzione a quattro ore della durata dello sciopero nazionale nel settore del trasporto pubblico.

I decreti del Tar hanno tenuto conto dei disagi che sarebbero stati causati all'utenza da un'astensione di 24 ore, nonché dei “rischi per la pubblica incolumità”, che si sarebbero potuti verificare in determinate zone del Paese, a causa delle “prevedibili avverse condizioni atmosferiche”.