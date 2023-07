Scavi abusivi nel casertano di centinaia di vasi antichi, bronzi e marmi: recuperato dai carabinieri un tesoro archeologico da 3 milioni di euro

Napoli, 27 luglio 2023 – Un centinaio di vasi antichi dal valore inestimabile, e poi reperti archeologici di vario tipo, marmi, vetri e bronzi che una volta messi nel mercato clandestino delle antichità avrebbero potuto far ricavare fino a 3 milioni di euro. Si compone di migliaia di pezzi l’ultimo maxisequestro compiuto dai carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, un tesoro di reperti archeologici provenienti da scavi clandestini effettuati nel territorio della provincia di Caserta di un valore complessivo stimato in circa 3 milioni di euro.

Scavi archeologici abusivi

L’operazione ha portato ad eseguire 22 perquisizioni su disposizione della Procura partenopea che hanno riguardato i territori di Campania, Basilicata e Puglia. I carabinieri hanno trovato, fra i pezzi più pregiati, 95 vasi antichi giudicati di inestimabile valore, 20 reperti archeologici in marmo e 300 reperti di varia natura come vetri e bronzi. Si tratta di reperti tutti di provenienza archeologica e di interesse culturale, sottratti al patrimonio dello Stato, mediante scavi archeologici abusivi effettuati, prevalentemente, nell'area dell'alto casertano e in particolare nella zona anticamente denominata Cales.