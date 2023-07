Sant'Antonio Abate, vasto incendio all’industria conserviera “La Torrente”: evacuati i residenti delle case vicine

Sant'Antonio Abate (Napoli), 13 luglio 2023 – Vasto incendio allo stabilimento conserviero “La Torrente” a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli.

Nella tarda mattina del 13 luglio sono divampate le fiamme all'interno dell’azienda di conserve di pomodoro “La Torrente”, in via Paludicella 3, una zona del centro abitato di Sant’Antonio Abate che è stata invasa da una nube di fumo nero. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco e sono state predisposte le operazioni per evacuare i residenti più vicini allo stabilimento.

Non ci sono ancora informazioni su eventuali persone coinvolte nel rogo, né ferite né intossicate. Le dimensioni dell’incendio sono ampie e hanno coinvolto delle cataste di bancali e materiali in legno presenti nel cortile dell’azienda. Sono in corso gli accertamenti per comprendere l’origine delle fiamme.

in aggiornamento