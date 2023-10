Sant’Antimo, stacca la corrente e tenta di entrare in casa dell’ex moglie: arrestato 42enne dopo anni di persecuzione

Sant’Antimo (Napoli), 16 ottobre 2023 – Stacca la corrente e tenta di entrare in casa dell’ex moglie che ha vissuto attimi di paura prima dell’intervento dei carabinieri. É stato l’ultimo tentativo di avvicinarsi all’ex moglie di un 42enne che da anni non accettava la fine della relazione e perseguitava la donna. L’altra sera è stato arrestato dai carabinieri.

Cosa è accaduto

Come in un film dell’orrore l’uomo ha staccato la corrente all’abitazione della sua ex moglie e ha poi provato a forzare una delle finestre. La donna non ha inizialmente dato peso al blackout ma quando ha intravisto una sagoma armeggiare dietro gli infissi si è spaventata. Chi tentava di entrare in casa sua era l’ex marito, 42enne di Sant’Antimo, che da 12 anni si ostinava a vessarla e maltrattarla. Non aveva mai accettato la separazione e, nel corso degli anni, aveva più volte tentato l’approccio per riavvicinarsi. La donna ha chiamato il 112 e i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuto e hanno facilmente individuato il 42enne. L’uomo ha tentato di fuggire, ma è stato arrestato e condotto in carcere, in attesa di giudizio.

