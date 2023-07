San Giuseppe Vesuviano, caduta in un cantiere edile: operaio di 59 anni è morto in ospedale

San Giuseppe Vesuviano (Napoli), 19 luglio 2023 – Non ce l’ha fatta ed è deceduto in ospedale Raffaele Foresta, 59enne di Roccarainola, rimasto vittima ieri di un infortunio sul lavoro. L'uomo, un operaio edile, è morto nella notte in seguito alle ferite riportate dopo una caduta avvenuta nel pomeriggio del 18 luglio in un cantiere di San Giuseppe Vesuviano, per cause ancora da chiarire. La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata sequestrata per l'autopsia. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Ottaviano.

La notizia della morte di Raffaele Foresta arriva in una giornata dove, nell’area napoletana, già si era vissuta un’altra tragedia per un incidente mortale sul lavoro a Frattamaggiore. In uno stabilimento alimentare ha perso la vita Raffaele Vergara, un operaio di 20 anni originario di Crispano, rimasto schiacciato all’interno di un macchinario