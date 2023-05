San Gennaro, oggi la processione a Napoli: atteso il miracolo di maggio

Napoli, 6 maggio 2023 - San Gennaro, oggi 6 maggio, a Napoli, si svolge la tradizionale processione del busto del santo e delle ampolle contenenti il sangue del martire, dalla chiesa cattedrale alla basilica di Santa Chiara. Quella odierna è la prima delle tre date in cui si attende il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Il “miracolo di maggio“, a differenza di quelli che si ripetono il 19 settembre e il 16 dicembre, non si attende nel Duomo ma è accompagnato da una processione che parte dalla chiesa cattedrale e attraversa il centro antico di Napoli per concludersi nella Basilica di Santa Chiara.

Il percorso del corteo

L'arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia procederà all'apertura della cassaforte che custodisce le reliquie del santo. L'avvio della processione sarà preceduto da un breve momento di preghiera guidato dall'arcivescovo. Il corteo processionale si snoderà per via Duomo, proseguendo lungo via San Biagio dei Librai, piazza San Domenico Maggiore e via Benedetto Croce, fino alla basilica di Santa Chiara.

La celebrazione eucaristica

Lungo il percorso i parroci del territorio attraversato onoreranno il santo patrono con l'offerta dell'incenso e il suono delle campane. il corteo processionale sarà accompagnato dalla fanfara dei Carabinieri. Nella basilica di Santa Chiara, alle 18, avrà inizio la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Battaglia e saranno elevate preghiere per la prodigiosa liquefazione del sangue del santo.