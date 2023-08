Maltratta il figlio idrocefalo di 10 anni, colonnello dei carabinieri indagato. L’ex moglie: “Vivo nella paura”

Napoli, 11 agosto 2023 – Maltratta il figlio idrocefalo di 10 anni: lo insulta, lo tartassa con i film horror e lo lascia nudo senza vestiti per impedirgli di tornare dalla madre. Sono le violenze psicologiche inferte da un ufficiale dei carabinieri del Salernitano, spalleggiato dalla nonna del piccolo. Preoccupato per la sua carriera nell’Arma, il colonnello avrebbe taciuto le sue patologie “neurologiche genetiche” e diffidato i medici che avevano in cura il figlio.

A denunciarlo è stata l’ex moglie che, secondo quanto riferito alla procura, sarebbe stata stata a sua volta vittima degli abusi del militare insieme ai suoi parenti, creando un clima “d’ansia e terrore”. Al centro dell’indagine c’è anche un audio del piccolo che, in lacrime, accuserebbe il padre di essere il suo aguzzino.

La denuncia

Il colonnello è accusato di minacce e atti persecutori nei confronti del figlio di 10 anni, che avrebbe sottoposto a ripetuti maltrattamenti, soprattutto psicologici. Nella denuncia presentata dall'ex moglie, assistita dall'avvocato Michele Sarno, vengono segnalati molti e gravi presunti abusi che l'ufficiale avrebbe compiuto sul figlio, che è anche affetto da una seria patologia: è idrocefalo. L'uomo, un colonnello dei carabinieri, è indagato dalla procura di Salerno, nella cui provincia sarebbero avvenuti i fatti.

Legato mani e piedi

Tanti i maltrattamenti raccontati dalla donna nella denuncia presentata alla Procura di Salerno. In un caso, il piccolo sarebbe stato spogliato e i suoi abiti nascosti per impedirgli di tornare dalla madre. Un'altra volta è stato costretto a vedere film horror, nonostante ne fosse terrorizzato. O picchiato mentre faceva i compiti, oppure legato “mani e piedi” e insultato fino alle lacrime. L’uomo lo ha anche videoregistrato contro la volontà del bambino e costretto a dormire al buio.

Nonna complice

In questo comportamento l'uomo sarebbe stato spalleggiato in diverse occasioni da sua madre, la nonna del bimbo, che avrebbe contribuito a vessare il piccolo. “Quando il minore si rifiutava” di eseguire gli ordini del padre, “la nonna paterna batteva vicino la porta della stanza da letto per atterrirlo e farlo tacere”. E l’uomo “allora infieriva ancora di più dicendo che era la strega che veniva a prenderlo”.

Sempre secondo la denuncia, l'ufficiale si sarebbe reso protagonista anche di “violenze fisiche e psicologiche” nei confronti dell'ex moglie e dei suoi parenti, costretti a cambiare le loro abitudini di vita per l'ansia e la paura provocata da questa situazione.

Patologie psicologiche nascoste

L’ex moglie sarebbe stata tenuta all’oscuro di una serie di patologie “neurologiche genetiche ed ereditarie” di cui l’ex coniuge è affetto, documentate anche dai medici dell’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno. Un silenzio voluto per evitare ripercussioni nella carriera militare.